Имеет менее 20 жителей: чем поражает самое маленькое село Швейцарии, которое на грани исчезновения

В долине Верцаска, среди зеленых склонов Южных Альп в Швейцарии расположена крошечная деревня Кориппо. Еще несколько лет назад она была на грани исчезновения – здесь оставалось лишь девять пожилых жителей.

Сегодня Кориппо считают самым маленьким населенным пунктом Швейцарии, но также и примером того, как можно оживить место, обреченное на забвение. Детали рассказало издание Travel and Leisure.

Кориппо находится в италоязычном кантоне Тичино. Здесь только одна узкая дорога, несколько десятков каменных домов и церковь с колокольней. В 2019 году, когда численность населения сократилась до девяти человек, село получило статус самой маленькой общины страны. Тогда местные власти начали искать способ спасти его от окончательного исчезновения.

В 2022-м Кориппо стало первым в Швейцарии примером модели Albergo Diffuso – концепции, которая пришла из Италии. Ее суть заключается в превращении старых зданий в номера отеля, расположенные по всей деревне. Гости живут среди местных, а исторические сооружения получают вторую жизнь без потери аутентичности.

Фонд Corippo, который занимается сохранением села, инициировал проект Corippo Albergo Diffuso, чтобы стимулировать местную экономику после десятилетий упадка. Заброшенные дома отреставрировали и превратили в гостевые комнаты в стиле bed & breakfast. Сегодня в отеле десять номеров, а рядом работает уютная терраса, где подают блюда южноальпийской кухни – поленту, сыр, травяные соусы.

Управляют отелем Джереми Геринг и Дезире Фойтле. Они переехали в Кориппо с детьми – сыном и двумя дочками-близняшками. Семья стала самыми молодыми жителями села и фактически его символом обновления.

"Мы случайно услышали об Albergo Diffuso в Кориппо по радио и решили подать заявку на управление. Теперь живем здесь постоянно. Нам нравится тишина, чистый воздух, смена времен года, настоящее качество", – рассказал Дезире.

С момента открытия Corippo Albergo Diffuso принимает гостей круглый год. Большинство посетителей, по словам Фойтле, возвращаются снова. Несмотря на это, село не станет туристическим курортом – его статус исторического памятника не позволяет никаких масштабных перестроек. Именно в этом суть концепции: развивать, не разрушая.

Кориппо имеет более 700 лет истории. В середине XIX века здесь проживало 315 человек. Когда исчезло традиционное сельское хозяйство, молодежь начала выезжать в города, и население неустанно сокращалось.

Однако Кориппо – лишь часть очаровательной долины Верцаска. Ее 25-километровая длина открывает сотни возможностей для путешественников: пешие маршруты, горные велосипеды, кемпинг, купание в кристально чистых горных потоках.

Неподалеку – каменный мост Ponte dei Salti, популярное место для прыжков в реку. А еще дальше – плотина Верцаска, где можно осуществить 220-метровый банджи-прыжок.

Кориппо сегодня – это пример того, как культура и экономика могут взаимодействовать без ущерба для истории.

