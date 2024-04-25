'Играем в города': какие локации Европы посетить на букву А

Что не придумаешь, когда не знаешь, куда поехать в путешествие. Предлагаем сыграть в известную игру и так определить направление. А чтобы вы самостоятельно не занимались поисками достопримечательностей, мы уже сделали все за вас. Осталось только выбрать место отдыха.

Аликанте, Испания

Испанский курорт ежегодно радушно принимает туристов. История города началась еще во времена Карфагенского государства. С тех пор здесь сохранилось множество достопримечательностей, что делает провинцию еще более привлекательной для иностранцев.

Весной Аликанте только начинает оживать. Водичка еще прохладная, но есть храбрецы, которые уже открывают сезон купания. Если не боитесь "ледяных языков" Средиземного моря – смело ныряйте. А если экстрима хватает с головой – идите в крепость Санта-Барбара.

Сразу предупреждаем: твердыня огромна и имеет множество достопримечательностей. Поэтому на ее осмотр следует выделить хотя бы несколько часов. Укрепление построили в IX веке. За свою жизнь оно неоднократно участвовала в боевых действиях. И смогло не только дойти до наших дней, но и отлично сохраниться.

Здесь есть смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид на город. Она находится на крыше бастиона. Сам форпост расположен на горе. Добраться до него можно двумя способами: на скоростном лифте или извилистой тропинкой.

Для туристов здесь открыто несколько залов, где представлены различные артефакты и находки. Также во дворике работает крошечный рынок и кафе. Потому на месте можно и перекусить, и приобрести сувениры.

Советуем сходить в парк Эль-Пальмераль. Это небольшой оазис, где можно отдохнуть от городской суеты. Здесь есть искусственный водопад, множество пальм и другой растительности. Кстати, у каскада сделали мостик, чтобы каждый желающий мог полюбоваться красотой.

А еще загляните в музеи. В Аликанте их уйма. Среди всех рекомендуем выбрать: современного искусства, археологический, Lucentum, Volvo Ocean Race. И обязательно посетите Центральный рынок и квартал Casco Antiguo.

Антверпен, Бельгия

Брюссель и Брюгге уже давно изучены? Тогда поезжайте в этот бельгийский городок. Он уютен, приветлив и совсем непредсказуем. Кстати, если прибываете на железнодорожный вокзал – не спешите вызвать такси. Это одна из самых красивых станций в мире. Здесь время застывает и, кажется, переносит вас в далекое прошлое. Повсюду мраморные полы, витражные окна, колонны, высоченные потолки. Чтобы осмотреть всю красоту, несколько минут точно не хватит.

Далее отправляйтесь к треугольной площади Гроте-Маркт. Раньше здесь размещался рынок. Купцы со всей страны ехали сюда, чтобы продать свои товары. Но впоследствии традиция угасла. Возможно, спад последовал после "Испанской ярости". В тот период уничтожили множество старинных построек. Но, к счастью, некоторые из них уцелели. Сейчас только несколько зданий аутентичны, все остальные реконструированы.

Также посетите замок Стин – древнейшую застройку Антверпена. Зайдите в музеи: Рубенса, изящных искусств, моды и Ан де Стром.

Абертамы, Чехия

Видимо, об этой небольшой чешской провинции знают только ценители горнолыжного отдыха. Поселок расположен в 16 километрах от известного курорта Карловы Вары.

Абертамы совсем крошечный. Здесь проживает около 1500 человек. Если мечтаете убежать от шума и суеты — отправляйтесь сюда.

Прежде всего советуем отправиться к горе Плишивец. Зимой с нее спускаются ярые лыжники и сноубордисты. А весной можно любоваться прекрасными видами.

В провинции есть множество учебных троп, где проводят интересные экскурсии. Например, гуляя по дорожке Hřebečná, туристы знакомятся с важнейшим центром добычи олова.

В городе посетите костёл Четырнадцати Святых. Барочное сооружение появилось на свет в 1736 году, а современный вид приобрело в XIX веке.

Августов, Польша

Польская здравница славится своими целебными грязями. Сюда едут, чтобы поправить здоровье и отдохнуть душой и телом. Кстати, санаторий известен не только на территории страны, но и за ее пределами.

В городе есть своя минеральная вода, которую добывают из глубины 482 метра. Впервые источник был прокопан в 1968 году. Реабилитационный центр расположен в 3 километрах от Августова. Он специализируется на лечении кардиологических заболеваний, ожирения, остеопороза.

Провинцию знают не только как здравницу, но и как интересную туристическую локацию. Сюда едут, чтобы посетить Августовский канал – исторический комплекс с 14 шлюзов и судоходных водных трасс. Кстати, здесь часто проводят буерные соревнования.

Советуем попасть в одноименный музей и Вигерский национальный парк — заповедник бобров и крупных бакланов.

Путешествуйте. Мечтайте. Открывайте для себя новые города и места. Жизнь одна, а посещенных локаций еще так много.

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