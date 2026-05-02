Хиты лета: какие направления для путешествия будут самыми популярными в этом году

В последние годы туристы все чаще обращают внимание не только на самые известные курорты и столицы. Среди европейских направлений больше всего растет интерес к Аликанте в Испании, Алвору в Португалии, Плая-де-Пальме на Майорке, Малаге, албанскому Ксамилю, Кракову, Сиджесу, Родосу, Будапешту и Дублину.

По данным Tripadvisor Summer Travel Index 2026, популярность набирают небольшие пляжные городки, рыбацкие поселки, а также направления, которые ранее оставались в тени крупных туристических центров. О топовых летних направлениях рассказало издание Timeout.

Какие направления будут в тренде этим летом

Недооцененные направления становятся все популярнее среди туристов. Именно такие места попали в ежегодный индекс Tripadvisor Summer Travel Index. Список сформирован на основе данных сайта Tripadvisor и показывает направления, где зафиксировали наибольший годовой рост поискового интереса среди британских путешественников на поездки с июня по август.

Испания продолжает оставаться одним из главных летних направлений, а первое место в списке заняло Аликанте. Пляжи Барселоны и Майорки давно популярны среди туристов, но Аликанте постепенно становится сильным конкурентом.

Город предлагает ту же атмосферу южного отдыха: пальмы, городские пляжи, солнце и активную ночную жизнь. Кроме того, неподалеку расположен небольшой архипелаг – остров Табарка, известный спокойной атмосферой и свежими морепродуктами.

Второе место в списке занял Алвор – португальский рыбацкий поселок в Алгарве. Этот южный прибрежный регион Португалии славится пляжами, и именно здесь расположены одни из самых красивых побережий Европы.

В перечне также оказались испанские направления Плая-де-Пальма на Майорке и Малага. Популярность Малаги начала расти еще более 20 лет назад после открытия Музея Пикассо, и с тех пор город привлекает туристов, которые ищут сочетание солнца, моря и искусства.

Среди других популярных направлений – Ксамиль в Албании, Краков в Польше, Сиджес в Испании, Родос в Греции, Будапешт в Венгрии и Дублин в Ирландии.

Краков привлекает тех, кто ищет историческую атмосферу и городской отдых. Будапешт известен своими купальнями и спа, а Дублин может стать выбором для тех, кто вместо пляжного песка хочет зеленых пейзажей и бокала Guinness.

Топ направлений по версии Tripadvisor Summer Travel Index 2026

В список трендовых европейских направлений вошли:

Аликанте, Испания; Алвор, Португалия; Плая-де-Пальма, Майорка, Испания; Малага, Испания; Ксамиль, Албания; Краков, Польша; Сиджес, Испания; Родос, Греция; Будапешт, Венгрия; Дублин, Ирландия.

