Городок на холме назвали самым красивым в Италии: чем поражает

Большинство туристов традиционно выбирают для путешествий по Италии величественные небоскребы Рима, романтические каналы Венеции или старинные дворцы Флоренции. Однако в этом году победителем самого известного национального конкурса исторических поселений стал уголок, о котором обычный турист, вероятно, никогда не слышал.

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Городок Чинголи, уютно расположившийся на высоком холме в регионе Марке, официально получил заветный титул самого красивого поселения страны. Этот живописный населённый пункт сочетает в себе сохранившуюся архитектуру прошлого, отсутствие городского хаоса и чрезвычайно доступные цены для гостей, отмечает Travel Off Path.

Получив прозвище "Балкон Марке", Чинголи предлагает головокружительные панорамы, которые в ясные дни простираются до самого Адриатического моря.

В отличие от переполненных популярных курортов, здесь сохранились аутентичный ритм жизни, старинные крепостные стены и тихоокеанская тишина тихих мощеных улочек.

Уютные семейные рестораны предлагают традиционные местные деликатесы – обжаренные фаршированные оливки, а также домашнюю пасту с рагу из дикого кабана. При этом ценовая политика ориентирована на местных жителей: сытный обед с бокалом регионального вина обойдется в пределах $20-27 (890-1200 грн), а порция фаршированных оливок – $5-8 (220-360 грн).

Уют без преступности и главные достопримечательности

Большим преимуществом Чинголи является высокий уровень безопасности и отсутствие толп карманников, которые обычно поджидают туристов возле крупных вокзалов Рима или Неаполя. В целом Италия демонстрирует высокие показатели в индексе безопасности путешественников, а тихие зеленые уголки региона Марке являются воплощением спокойного и размеренного отдыха.

Среди ключевых достопримечательностей, которые стоит посетить в Чинголе, выделяются Палаццо Комунале с шедевром Лоренцо Лотто 1539 года, романско-готическая церковь Сант-Эсперанцио, а также семейный дворец Кастильони, где родился Папа Пий VIII.

Расширенное путешествие по региону Марке

Хотя сам Чинголи идеально подходит для дневной экскурсии или ночлега на одну сутки, он может служить прекрасной отправной точкой для знакомства со всем регионом Марке при наличии автомобиля.

Этот регион отличается невероятным разнообразием: от величественных скал и белоснежных пляжей парка Конеро до впечатляющих подземных пещер Фразасси. Путешественникам также стоит посетить соседние исторические городки Трея, Сан-Северино-Марке и культурный центр Мачерата. При этом местные власти Марке, в отличие от перенаселённых Венеции или Амальфи, искренне рады притоку новых иностранных гостей.

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