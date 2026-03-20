Где провести летний отпуск: названа самая дешевая страна

С приближением лета вопрос отпуска становится все более актуальным. Хочется моря, солнца и отдыха, но без чрезмерных затрат. Хорошая новость: есть направления, где недельный отдых не ударит по бюджету.

Эксперты назвали одну из самых дешевых стран для летнего путешествия. И она сочетает доступные цены, теплый климат и красивые пляжи.

Самое дешевое направление лета – Марокко

По результатам исследования туристического сервиса, одним из самых доступных направлений для отпуска стал курорт Агадир в Марокко. Этот город на побережье Атлантического океана привлекает мягким климатом, широкими пляжами и спокойной атмосферой.

Недельный отдых здесь может стоить около 300 евро в формате all inclusive. Это делает Агадир одним из самых выгодных вариантов для летнего отпуска.

Чем привлекает Агадир

Агадир расположен на западе Марокко, неподалеку Атласских гор. Город имеет более полумиллиона жителей и хорошо развитую туристическую инфраструктуру.

Главные преимущества курорта:

Просторные пляжи с мягким песком, в частности центральный пляж Агадира и побережье Аурир. Комфортный климат – летом температура держится на уровне +25...+28°C. Спокойная атмосфера – идеально для релакса без толп. Сочетание моря и горных пейзажей.

Это делает Агадир привлекательным вариантом для тех, кто хочет получить максимум за минимальные деньги.

Альтернативы для бюджетного отпуска

Если Марокко вам не подходит, есть и другие доступные направления:

Коста-Дорада (Испания);

Мурсия (Испания);

Лансароте (Испания);

Гозо (Мальта).

Эти курорты также предлагают солнечную погоду, хорошую инфраструктуру и приятные цены.

Раннее бронирование – ключ к выгодному путешествию. Самые дешевые предложения быстро раскупают, особенно в популярные летние месяцы. Кроме этого, планирование заранее позволяет выбрать лучший отель, сэкономить на перелете, избежать переплат в сезон.

