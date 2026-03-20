Где провести летний отпуск: названа самая дешевая страна
С приближением лета вопрос отпуска становится все более актуальным. Хочется моря, солнца и отдыха, но без чрезмерных затрат. Хорошая новость: есть направления, где недельный отдых не ударит по бюджету.
Эксперты назвали одну из самых дешевых стран для летнего путешествия. И она сочетает доступные цены, теплый климат и красивые пляжи.
Самое дешевое направление лета – Марокко
По результатам исследования туристического сервиса, одним из самых доступных направлений для отпуска стал курорт Агадир в Марокко. Этот город на побережье Атлантического океана привлекает мягким климатом, широкими пляжами и спокойной атмосферой.
Недельный отдых здесь может стоить около 300 евро в формате all inclusive. Это делает Агадир одним из самых выгодных вариантов для летнего отпуска.
Чем привлекает Агадир
Агадир расположен на западе Марокко, неподалеку Атласских гор. Город имеет более полумиллиона жителей и хорошо развитую туристическую инфраструктуру.
Главные преимущества курорта:
- Просторные пляжи с мягким песком, в частности центральный пляж Агадира и побережье Аурир.
- Комфортный климат – летом температура держится на уровне +25...+28°C.
- Спокойная атмосфера – идеально для релакса без толп.
- Сочетание моря и горных пейзажей.
Это делает Агадир привлекательным вариантом для тех, кто хочет получить максимум за минимальные деньги.
Альтернативы для бюджетного отпуска
Если Марокко вам не подходит, есть и другие доступные направления:
- Коста-Дорада (Испания);
- Мурсия (Испания);
- Лансароте (Испания);
- Гозо (Мальта).
Эти курорты также предлагают солнечную погоду, хорошую инфраструктуру и приятные цены.
Раннее бронирование – ключ к выгодному путешествию. Самые дешевые предложения быстро раскупают, особенно в популярные летние месяцы. Кроме этого, планирование заранее позволяет выбрать лучший отель, сэкономить на перелете, избежать переплат в сезон.
