Где провести "бархатный сезон": бюджетное направление в Италии

Конец лета – вовсе не повод откладывать поездку на море до следующего года. В сентябре в Италии туристический ажиотаж постепенно спадает, а на юге страны пляжный сезон еще продолжается. К тому же после августовского пика можно найти заметно более привлекательные предложения по проживанию.

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Среди направлений, которые стоит рассмотреть для отдыха без чрезмерных затрат, особое место занимает Калабрия. А если хочется совместить море с экскурсиями, есть еще несколько интересных альтернатив, сообщает Kobieta Interia.

Калабрия – более дешевая альтернатива Амальфи

Юг итальянского "сапога" часто остается в тени Амальфитанского побережья, Сардинии и самых известных курортов Сицилии. Для путешественника с ограниченным бюджетом это скорее преимущество.

В сентябре в Калабрии действительно можно найти более дешевые варианты проживания, чем в разгар лета. Например, актуальные предложения на вторую половину сентября 2026 года в отдельных курортных комплексах региона начинаются примерно от 53–70 евро за человека в сутки, хотя окончательная сумма, конечно, зависит от дат и условий бронирования.

Не обязательно ехать в знаменитую Тропею. Тем, кто ищет более спокойное побережье, стоит обратить внимание на восток Калабрии – Costa dei Gelsomini, или Жасминовое побережье, у Ионического моря.

Здесь можно остановиться в Роччелла-Йоника, Сидерно, Локри, Марина-ди-Джойоза-Йоника или других небольших городках. В этой части региона чередуются длинные пляжи, заливы и зеленые массивы средиземноморской растительности.

В то же время Калабрия – это не только отдых у воды. На день можно отправиться в старинные городки Джераче или Стило, а также познакомиться с античным наследием региона.

Почему стоит выбрать отдых в сентябре

Главное преимущество начала осени – возможность насладиться почти летним отдыхом уже без августовской суеты. Особенно это касается юга страны.

После окончания высокого сезона легче найти свободное жилье и более спокойное место на пляже. В то же время при планировании поездки лучше проверять прогноз непосредственно перед выездом: сентябрьская погода может отличаться в зависимости от года и конкретной части Италии.

Еще один способ сэкономить – выбирать не первую линию и небольшие города рядом с известными курортами. Именно такой подход часто позволяет сократить расходы, не отказываясь от моря.

Альтернатива дорогой Венеции

Если не хочется ехать далеко на юг, есть интересный вариант в Венето. Киоджа (Chioggia) расположена в южной части Венецианской лагуны и славится своими каналами, мостами, старинными домами и богатыми рыбацкими традициями.

Главная городская улица Corso del Popolo простирается примерно на 800 метров, а неподалеку проходит Canal Vena – один из самых характерных уголков Киоджи. Официальный туристический портал Италии также рекомендует обратить внимание на местный рыбный рынок, собор и историческую застройку.

Для пляжного отдыха достаточно отправиться в соседнюю Соттомарину. Ее песчаное побережье простирается более чем на 10 км, а ширина пляжа на отдельных участках превышает 300 метров. Таким образом, одну поездку можно разделить между прогулками по старым улочкам, дегустацией морепродуктов и несколькими днями на побережье Адриатического моря.

Юго-восток Сицилии: море плюс барокко

Еще один вариант для сентября – юго-восточная Сицилия. Здесь удобно совместить пляжи с небольшими городами и архитектурными достопримечательностями.

В качестве отправной точки можно выбрать Ното – город, известный сицилийским барокко. Отсюда легко составить маршрут через Марцамеми, Пакино и природный заповедник Вендикари.

Марцамеми – бывшее рыбацкое поселение недалеко от Ното. Здесь сохранились старые постройки, связанные с выловом и переработкой тунца, небольшие улочки и традиции морской кухни.

Для дня на природе подойдет Вендикари. Побережье заповедника состоит из песчаных и каменистых участков, соленых водоемов и средиземноморской растительности. Здесь также останавливаются перелетные птицы, в частности фламинго, цапли и аисты. Одно из самых известных мест – небольшая бухта Каламоше между двумя скалистыми мысами.

Перед поездкой в Вендикари стоит запастись водой и перекусом: на маршрутах заповедника нет привычных пляжных кафе и ресторанов.

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