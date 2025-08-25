Если вы не любите жару: 9 лучших стран Европы для отпуска

Для тех, кто стремится избежать летней жары, Европа предлагает множество направлений с прохладным климатом и захватывающими видами. От заснеженных горных вершин до отдаленных островов с суровым, но очаровательным ландшафтом — эти места идеально подходят для спокойного отдыха.

Видео дня

Каждая страна имеет уникальные особенности, которые делают ее привлекательной для путешественников. В Daily Express выделили девять европейских стран, которые стоит посетить, если вы предпочитаете прохладу. От исторических городов до природных чудес — здесь есть все для незабываемого путешествия.

1. Финляндия

Столица Хельсинки и скандинавская культура делают Финляндию идеальным местом для зимнего отдыха

Финляндия, известная как одна из самых счастливых стран мира, предлагает уникальный опыт для тех, кто ищет прохладный климат и скандинавский колорит. Столица Хельсинки очаровывает своей исторической архитектурой и возможностью попробовать традиционные финские блюда. Посетители могут исследовать местную культуру, посещая музеи, или наслаждаться природой в многочисленных парках. Зимний отдых в Финляндии особенно популярен благодаря возможности увидеть северное сияние и покататься на лыжах. Эта страна идеально подходит для тех, кто хочет совместить городской и природный отдых.

2. Швеция

Швеция сочетает природную красоту, культурные достопримечательности и богатое историческое прошлое

Швеция манит путешественников своими живописными ландшафтами и богатым культурным наследием. Стокгольм, столица страны, предлагает прогулки по старому городу, где можно почувствовать атмосферу средневековья. За пределами города открываются возможности для пеших прогулок в национальных парках, где природа поражает своей первозданной красотой. Швеция также известна как родина группы ABBA, что придает ей особый шарм для ценителей музыки. Отзывы путешественников на платформах, таких как Tripadvisor, подчеркивают очарование старого города Стокгольма.

3. Швейцария

Горные пейзажи и тысячи озер делают Швейцарию идеальным местом для прохладного отдыха

Швейцария славится своими величественными Альпами и кристально чистыми озерами, которых в стране насчитывается около 7000. Горные ландшафты создают идеальные условия для пеших прогулок, катания на лыжах или просто созерцания природы. Швейцария является одним из лучших направлений для тех, кто ищет прохладный климат. Города, такие как Цюрих и Женева, добавляют культурного разнообразия к путешествию. Эта страна идеально подходит для тех, кто хочет совместить активный отдых с релаксацией на природе.

4. Эстония

Эстония предлагает балтийский шарм и возможность наблюдать за перелетными птицами осенью

Расположенная на берегу Балтийского моря, Эстония является одной из жемчужин Балтии. Столица Таллинн очаровывает своей средневековой архитектурой и уютными улочками. Октябрь считается идеальным временем для посещения, особенно для орнитологов, которые могут наблюдать за миграцией птиц. Эстония предлагает спокойный отдых с возможностью исследовать природные заповедники и исторические достопримечательности. Эта страна идеально подходит для тех, кто ищет тишину и культурное обогащение.

5. Исландия

Автомобильное путешествие по Исландии открывает ледники, вулканы и возможность увидеть северное сияние

Исландия — это страна, где природа поражает своим величием. Путешествуя на автомобиле, вы сможете увидеть ледники, вулканы и гейзеры, а в ясную ночь — северное сияние. Столица Рейкьявик предлагает уютные кафе, музеи и возможность познакомиться с местной культурой. Исландия идеально подходит для тех, кто хочет почувствовать себя в другом мире, где природа доминирует над всем. Это направление особенно популярно среди любителей приключений.

6. Шпицберген

Арктическая сказка Шпицбергена завораживает ледяными пейзажами и уникальной атмосферой

Шпицберген, расположенный в Арктике, часто называют "полярной сказкой" из-за своих уникальных ледяных ландшафтов. По словам местных жителей, пребывание здесь вызывает "полярный жук" — желание возвращаться снова и снова. Посетители могут исследовать заснеженные горы, фьорды и уникальную арктическую фауну. Этот отдаленный регион идеально подходит для тех, кто ищет тишины и нетронутой природы. Шпицберген предлагает уникальный опыт для настоящих поклонников холода.

7. Фарерские острова

Небольшие, но впечатляющие Фарерские острова предлагают спокойствие и природную красоту

Фарерские острова, расположенные между Исландией и Норвегией, поражают своей компактной красотой. Здесь вы найдете озера, водопады, скалы и живописные пейзажи, которые идеально подходят для спокойного отдыха. Острова предлагают пешие маршруты и возможность наслаждаться тишиной вдали от суеты. Фареры идеально подходят для тех, кто хочет убежать от жары и окунуться в атмосферу природы. Это направление особенно привлекательно для любителей фотографии.

8. Шотландия

Шотландия сочетает городские приключения в Эдинбурге с дикой природой высокогорья

Шотландия предлагает разнообразный отдых — от прогулок по историческим улочкам Эдинбурга до исследования суровых пейзажей Шотландского высокогорья. Остров Скай, известный своим побережьем, идеально подходит для тех, кто ищет спокойствие и природную красоту. Шотландия также славится своей культурой, включая виски и традиционные фестивали. Эта страна подходит как для городских путешественников, так и для любителей природы. Отзывы путешественников подчеркивают уникальность шотландских пейзажей.

9. Французские Альпы

Французские Альпы поражают живописными горами и идеальными условиями для активного отдыха

Французские Альпы, расположенные на юго-востоке Франции, являются настоящей меккой для любителей горных пейзажей. Этот регион предлагает возможности для пеших прогулок, лыжного спорта и созерцания природы. Альпы привлекают туристов своим величием и разнообразными маршрутами для всех уровней подготовки. Посещение местных деревень добавляет шарма, позволяя познакомиться с французской культурой. Это направление идеально подходит для тех, кто хочет совместить активный отдых с прохладным климатом.

OBOZ.UA предлагает европейские направления для путешествия, где осенью тепло и не людно.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.