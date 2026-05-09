Доступные и красивые: лучшие пляжи для отдыха в Албании

Албания все увереннее закрепляется на туристической карте Европы как доступная альтернатива дорогим курортам. Страна привлекает чистым морем, живописными пейзажами и разнообразными пляжами на любой вкус.

Видео дня

Здесь можно найти как оживленные курортные локации, так и уединенные уголки природы без толп. Особенностью албанского побережья является сочетание бирюзовой воды, горных ландшафтов и демократичных цен. Ниже – подборка лучших пляжей, которые стоит рассмотреть для летнего отпуска от Lonely Planet.

Ксамиль (Ksamil)

Если вы видели на фото албанский "Бора-Бора", то это именно Ксамиль. Пляж славится своим ослепительно белым песком и невероятным зеленовато-голубым оттенком воды. Здесь можно арендовать педальный лодку, чтобы добраться до соседних необитаемых островков, или погрузиться с аквалангом, чтобы увидеть шесть затопленных военных кораблей. Из-за бешеной популярности в высокий сезон цены на жилье здесь растут, а береговая линия плотно заполняется шезлонгами.

Борш (Borsh)

Для тех, кто не любит толпы, идеальным вариантом станет Борш. Это самый длинный на побережье 7-километровый пляж с белой галькой, где всегда можно найти место для личного пространства. В отличие от Саранды или Ксамиля, здесь царит тишина, а вместо громкой музыки с вечерних катеров вы услышите только звук волн.

Джипе (Gjipe)

Пляж Джипе считается одной из самых живописных и частных локаций страны. Он расположен между городами Химара и Дерми, и добраться до него можно только после 30-минутной пешей прогулки от парковки или на лодке. Трудности пути компенсируются невероятными видами и кристальной водой в глубоком каньоне.

Дримадес (Drymades)

Длинный галечный пляж в городке Дерми привлекает модную молодежь и любителей комфорта. Здесь расположены стильные рестораны с соломенными зонтиками и современные отели прямо на берегу. Дримадестакже известен как главная локация для летних фестивалей электронной музыки, в частности популярного июньского ивента Kala.

Спилле (Spille)

Если вы хотите быстро убежать от шума Тираны, Спилле – лучший выбор. Это широкий песчаный пляж, окруженный красивым сосновым лесом, который дарит естественную тень. Здесь нет шумных ночных клубов, что делает его отличным местом для спокойного дня на природе.

Мыс Родон (Cape of Rodon)

Это природное чудо к северо-западу от Тираны сочетает пляжный отдых с изучением достопримечательностей. Кроме скрытых бухт Адриатического моря, здесь можно осмотреть руины замка Родони, построенного национальным героем Скандербегом в XV веке. Это место, где дикие скалы встречаются с историческим наследием.

Велипоя (Velipoja)

Лучший пляж на севере Албании расположен вблизи велосипедного города Шкодер. Велипоя привлекает посетителей мелким песком и многочисленными современными барами, создающими яркую "тусовочную" атмосферу. Это место является отличной точкой для отдыха перед походом в Албанские Альпы.

Дивьяка (Divjakës)

Расположенный на территории национального парка Дивьяка-Караваста, этот пляж является уникальной песчаной косой. Здесь можно не только плавать, но и наблюдать за редкими птицами, в частности фламинго и кудрявыми пеликанами. Пляж также является местом гнездования морских черепах, что подчеркивает его экологическую ценность.

OBOZ.UA предлагает узнать, что туристам предлагают Португалия, Греция и Италия.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.