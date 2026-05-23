Доступное и безопасное: какой город в Европе лучше всего для соло-путешествия

Мадрид назвали лучшим городом Европы для соло-путешествий в 2026 году. Столица Испании возглавила рейтинг Solo Travel Index от компании Quotezone, которая проанализировала европейские направления по нескольким важным критериям.

Эксперты учитывали безопасность, доступность общественного транспорта, количество хостелов и туров, а также скорость интернета. Именно безопасность имела особый вес в оценке, ведь для людей, которые путешествуют сами, это один из главных факторов комфорта. Детали информирует Travel and Leisure.

Путешествия с друзьями или семьей имеют свои преимущества: совместные впечатления, новые воспоминания и возможность разделить эмоции с близкими. Но соло-путешествия дают другую свободу – можно двигаться в собственном темпе, самостоятельно выбирать маршрут и легко менять планы.

Именно поэтому для таких поездок особенно важно правильно выбрать город. Он должен быть не только интересным, но и безопасным, удобным для передвижения, доступным по ценам и достаточно комфортным для человека, который путешествует сам.

По результатам исследования Quotezone, лучшим городом Европы для соло-путешествия стал Мадрид. В городе легко найти бюджетное жилье, удобно передвигаться без авто, быстро пользоваться картами и онлайн-гидами, а также чувствовать себя увереннее во время самостоятельных прогулок.

Кроме того, Мадрид известен активной ночной жизнью, музеями, парками, историческими площадями и культурными локациями. Поэтому он подходит и для тех, кто хочет насыщенной экскурсионной программы, и для путешественников, которые ищут возможность знакомиться с людьми и легко находить компанию.

Второе место в рейтинге заняла Прага. Столица Чехии получила высокие баллы за безопасность, что особенно важно для тех, кто хочет исследовать город самостоятельно не только днем, но и вечером.

Прага также остается относительно бюджетным направлением по сравнению со многими другими популярными городами Европы. Здесь много исторических памятников, красивых улиц, смотровых площадок, кафе и мест для прогулок. Еще одно преимущество Праги – оживленная социальная атмосфера. В городе много туристов, экскурсий, хостелов и событий, поэтому соло-путешественникам легче совмещать самостоятельное исследование города с общением.

Третье место досталось Лиссабону. Столица Португалии получила высокие оценки благодаря большому количеству достопримечательностей, экскурсий и вариантов жилья для бюджетных путешественников. Лиссабон хорошо подходит для соло-путешествия благодаря сочетанию океанской атмосферы, старинных районов, смотровых площадок, трамваев, недорогих заведений и насыщенной культурной жизни. Здесь можно самостоятельно гулять по узким улочкам, ездить на экскурсии или отправляться в окрестные города.

Для тех, кто хочет не только увидеть столицу, но и почувствовать более расслабленный ритм Португалии, Лиссабон может стать очень удачным выбором.

Какие еще города попали в рейтинг

Кроме Мадрида, Праги и Лиссабона, в список лучших европейских городов для соло-путешественников вошли Париж, Рейкьявик, Будапешт, Афины, Вена, Флоренция и Осло.

Каждый из этих городов имеет свои сильные стороны. Париж привлекает музеями, архитектурой и культурной жизнью, Рейкьявик – безопасностью и природой, Будапешт – доступными ценами и термальными купальнями. Афины подходят для любителей истории, Вена – для тех, кто ценит комфорт и порядок, Флоренция – для поклонников искусства, а Осло – для путешественников, которые ищут спокойствие и высокий уровень безопасности.

