До 100 тысяч человек живут на воде: где расположена 'африканская Венеция'

В Африке существует поселение, где десятки тысяч людей живут прямо над водой, без улиц, тротуаров и привычной инфраструктуры. Это место часто сравнивают с Венецией, но за внешней экзотикой скрывается сложная социальная реальность.

Здесь ежедневно сочетаются традиционный уклад жизни, бедность и давление современной урбанизации. Речь идет о Макоко – уникальную общину, которую называют "африканской Венецией", рассказывает издание Express.

Где расположена "африканская Венеция"

Макоко – это водное поселение, построенное на сваях над лагуной вблизи мегаполиса Лагос в Нигерии. Фактически оно граничит с одним из крупнейших и самых динамичных городов Африки, что создает разительный контраст между современной застройкой и жизнью на воде. Дома Макоко стоят на деревянных опорах, а основным средством передвижения здесь являются лодки. Из-за близости к Лагосу поселение стало символом того, как традиционные сообщества оказываются в тени стремительной урбанизации.

Сколько людей живет в Макоко

Точное количество жителей Макоко назвать сложно, ведь поселение имеет неформальный статус и не охватывается официальными переписями населения. По разным оценкам, здесь проживает от 80 до 100 тысяч человек. Большинство из них – рыбаки и их семьи, для которых лагуна является и домом, и источником заработка. Из-за перенаселения условия жизни остаются сложными, а доступ к базовым услугам ограничен.

Почему Макоко называют "плавучими трущобами"

Макоко часто описывают как "плавучие трущобы", ведь поселение сталкивается с острыми проблемами: нехваткой чистой воды, канализации, медицинской помощи и образования. Многие семьи живут на ежедневный доход, которого едва хватает на базовые потребности. В то же время здесь сохраняется сильная внутренняя общность, собственные традиции и социальные связи. Именно это сочетание нищеты и устойчивости делает Макоко столь показательным примером жизни на грани выживания.

Угроза сноса и конфликты с властями

В 2012 году власти штата Лагос объявили о планах снести Макоко и выдали жителям 72-часовое предупреждение о выселении. Чиновники заявляли, что деревянные постройки на воде якобы угрожают безопасности и "портят имидж мегаполиса". Во время столкновений погиб общественный лидер Тимоти Ханпоянва, после чего процесс выселения временно остановили. Несмотря на это, угроза сноса для Макоко сохраняется до сих пор.

Одним из самых известных символов Макоко стала Плавучая школа – экспериментальный образовательный проект, получивший международное признание. Ее спроектировал нигерийский архитектор Кунле Адейеми, предложив адаптивное решение для водных поселений. Хотя первая конструкция потерпела разрушение в 2016 году, сама идея стала толчком для развития подобных проектов в Нигерии и за ее пределами. Плавучая школа показала, что даже в самых сложных условиях возможны инновации.

Сегодня Макоко остается примером сосуществования традиционного образа жизни и глобальных вызовов современности. Поселение продолжает бороться за право на существование, образование и базовые условия жизни.

