Четыре незаезженных места для отдыха в Украине, которые могут стать традицией на уикенд

Летний сезон в Украине подходит к концу, но это не повод "сушить весла". Впереди два уикенда – и для тех, у кого чемодан всегда собран, мы нашли четыре замечательные локации, которые станут следующим впечатлением, а может, и традиционным путешествием.

Ванны Токовского водопада

Для тех, кто не ищет легких путей и способен разглядеть настоящее природное сокровище. Тридцатикилометровый равнинный Токовский водопад расположен в Днепровской области, поселке Токов. Розовыми и красными порогами несется то прозрачная, а–то и взбитая до пены вода. За несколькими поворотами можно найти углубление, где поток застаивается, образуя ванны с эффектом джакузи. Здесь можно освежиться и насладиться природным оазисом, среди почти обнаженных гранитных камней. Несмотря на всю свою красоту и романтизированность атмосферы, место подойдет для подготовленных. Поскольку ближайший поселок в 5–7 км, пикник и все необходимые вещи стоит взять с собой. Местные также предостерегают, что камни и кусты являются домом для хладнокровных и стоит быть осмотрительными, и осведомленным. Вряд ли это локация для семейного путешествия, а вот для фотографа, исследователя, или искателя приключений в самый раз. Останавливаться с ночевкой стоит в ближайших поселках.

Яворовский карьер

Сюда и семьей, и парой, и с собой наедине. Этот уникальный искусственный водоем самый большой в Украине из рукотворных. Второе название локации – озеро Сирка. Комфортабельность отдыха обеспечивает отель–кемп на берегу и прокат различного снаряжения для активного досуга на воде. Сама база предлагает, не только жилье с современными условиями, но и места под аутентичный уикенд с палатками, а также услуги тренеров для желающих освоить электрофойл, флайборд, каяки, сапборды и тому подобное. Уникальной романтической услугой является вечерняя прогулка на яхте, где, почти в одиночку, можно признаться в любви, создать инстаграмные фото и насладиться моментом, который войдет в вашу личную историю.

Днестровский каньон

На границе четырех областей расположено одно из 7 чудес природных чудес Украины. Живописные пейзажи соответствуют статусу, а комфортабельные остановки тянутся аж на 250 км. Стоит выбирать по вкусу, или относительно достопримечательностей, которые скрывает уникальная местность:

Залещики – поселок, который омывается Днестром почти на 360 градусов.

Винодельни Черновицкой области.

Джуринский водопад.

Червоногородская крепость.

Урочище Пустыня, одноименная пещера и минеральный источник.

Шинковые говды – живописные скалы возле поселка Нагоряны

Раковецкий замок.

Китайгород.

Пещера Оптимистическая.

Бакота или "украинская Атлантида"

Хотя это природное чудо Каменец–Подольского района набрало популярности за последние годы, вряд ли, вы столкнетесь с толпой туристов. Огромная территория пейзажных поворотов Днестра позволяет каждому найти свой уголок уюта, гармонии и комфорта по вкусу. От кемпов до комплексов с бассейнами, в Бакоте есть на что посмотреть и чем заняться в любое время года. Конец лета подарит возможность пеших походов вне жары, купание в чистой прозрачной воде и знакомство с интересными и трагическими частями нашей украинской истории.

