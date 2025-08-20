Как поселиться рядом с самым красивым водопадом Украины. Планируем выходные в Карпатах

Хватаем "за хвост" лето и отправляемся на одну из самых живописных локаций в Карпатах. Именно здесь собрались воедино природные чудеса, колорит Закарпатья и современный комфорт. Парапланы, квадроциклы, велосипедные и конные прогулки, походы по ягоды и за травами, барбекю среди полонин, купание в водопаде – все это отдых в поселке Пилипец. Зимой – горнолыжный курорт, а летом – жемчужина семейного и романтического отпуска.

Забегая вперед: ваши выходные будут ну очень насыщенными, если вы захотите впихнуть все достопримечательности в несколько дней.

Как добраться и какие варианты жилья есть

Есть несколько удобных способов доехать до поселка:

поездом до станции Воловец, затем рейсовым автобусом, или местным такси;

многие отели предлагают трансфер из Воловца;

личным авто по трассе Киев – Ужгород, свернув по указателю на Нижние Ворота - Воловец – Межгорье;

автобусом из Львова до самого поселка Пилипец.

Курорт славится не только своими природными сокровищами, возможностями активного отдыха, но и приемлемыми ценами на жилье. На последний уикенд августа вы можете снять бюджетные домики с одной спальней, кухней, террасой, садом и видом на горы всего за 650 грн в сутки. Или поселиться в "Доме Художника", где есть обслуживание номеров, бар, семейные номера на три человека, замечательные завтраки за 70 грн с человека – за 1 300 грн в сутки. Виллу с тремя спальнями, которая вмещает до 8 человек и имеет всю необходимую технику и обеденные зоны в доме и на улице можно арендовать за 3 800 грн в сутки. Цены и варианты жилья указаны согласно сервису Booking.

Кемпинг в районе Пилипец также возможен, если вы любите жить в палатках на горных склонах, без организованных современных удобств.

Самое интересное: что посмотреть и чем заняться

Кроме того, что вы все время будете рассматривать живописные панорамы гор, дышать кристально чистым воздухом и смаковать одну из самых вкусных кухонь украинских регионов, стоит включить в свои активности следующие локации.

Водопад Шипот

Всего 15 мин пешком и, вы увидите самый красивый водопад, включенный в список "7 чудес Украины". Это место–силы, вдохновения и бурной энергии, которая разлетается по камням с высоты 14 м. Его мощную "песню" слышно еще издалека, а древняя история наполнена преданиями и легендами, которые можно слушать долго. Стоит взять экскурсионный тур, чтобы наполнить прогулку интересной информацией и колоритной речью местных проводников.

Музей деревянных церквей

Вы увидите более 30 макетов сделанных вручную Андреем Горобцом. Выставка уникальна тем, что большинство представленных экспонатов уже невозможно увидеть в своей настоящей оригинальной красоте.

Полонина Боржава

Горный массив длиной в 50 км стоит покорять тем, кто хоть немного морально и физически подготовлен к активному аутентичному отдыху. Картина будет стоить усилий и превзойдет все ваши ожидания. Летом здесь можно насобирать много ягод и сделать невероятные фото. Любители парапланеризма обожают это место для любимого хобби. Для легкого подъема можно воспользоваться кресельной дорогой, которая ведет к подножию горы Гимба.

Источник в Келечине

Попробовать оздоровительный "Келечинский квас" стоит тем, кто нуждается в природном железе и хочет подлечить органы пищеварения. Пусть вас не смущает коричневый цвет минерального источника, такую окраску воде дает именно большое количество железа.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы

Уникальные духовные архитектурные памятники – это душа Карпат, которую не стоит обходить. Перед вами будет история в своей сохраненной первозданной красоте.

Сувенирный рынок

Здесь и музей, и история, и возможность привести домой карпатские изделия от местных умельцев. В районе рынка находится прокат горных велосипедов и квадроциклов для увлекательных путешествий среди буковых лесов.

Желаем замечательных летних выходных без тревог и приятных впечатлений в украинских Карпатах.