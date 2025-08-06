Черепашинецкий карьер: что скрывает бирюзовая вода и, безопасно ли в ней купаться

Из–за цвета воды и белых песков локацию прозвали "Винницкими Мальдивами". Последние 5 лет количество живописных фото Черепашинецкого карьера растет с геометрической прогрессией, как и количество туристов летом. Бюджетно, красиво, но безопасно ли?

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Гранитный карьер в с. Черепашинцы погребен под водой уже почти 30 лет и, каждый год уровень воды увеличивается. Согласно историческим данным, глубина в карьере достигает 100 м. Голубой водоем находится в окружении очень отвесных гранитных скал, которые достигают 7–8 м выше водяного "зеркала". Прозрачная вода очень обманчива для отдыхающих, кажется, что озеро всегда спокойное и безопасное, а дно не такое уж и далекое. Однако, карьер затопленный водой имеет резкие перепады глубины, а также гранитные глыбы, которые значительно ближе к поверхности, чем это может показаться на самом деле. Туристы, которые ныряют со скал рискуют здоровьем и жизнью. Течение в воде тоже непредсказуемо, температура может стремительно измениться и тело отреагирует судорогами. За десятки лет фауна развилась и в некоторых местах расположены целые заросли водорослей, в которых легко запутаться.

Официально, территория Черепашинецкого карьера не признана пляжной зоной. Что это означает для туристов:

Глубина сразу 6–8 м. Это опасно для детей и взрослых, которые не умеют хорошо плавать; Дно водоема не проверяется на наличие опасных предметов, торчащих арматур, острых камней и прочее; Отсутствие спасательных постов; Вода не обследуется на загрязненность, размножение бактерий и химический состав.

Еще одной настораживающей информацией, стал рассказ местных властей областным СМИ, о предпринимателе, который якобы, в целях аренды участка возле водоема, проводил исследования озера и его берегов, и обнаружил радиоактивные зоны. Однако, подтверждающих документов этому нет и опытов со стороны местной или районной администрации не было ни до, ни после.

Несмотря на все угрозы и предостережения, инфраструктура у озера приобрела туристический окрас: беседки для отдыха, шезлонги, несколько палаток с едой, мороженым и прохладительными напитками, катамараны.

Для комфортабельной остановки можно выбрать одноименную туристическую базу на озере, которая предлагает загородный отдых в течение года, с остановками в деревянных домиках и баром для празднований. В холодное время года на территории можно окунуться в карпатские чаны и потренироваться в зимней рыбалке.

Отзывы отдыхающих делятся на две группы: "невероятно красиво и уютно" и "грязно, шумно и тесно". Первый — скорее о базе, второй — о бесплатной территории вокруг карьера в выходные и праздничные дни.

Если вы хотите отдохнуть на "Винницких Мальдивах" придерживайтесь правил безопасности и не рискуйте жизнью.

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