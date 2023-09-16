Бывший агент ЦРУ и ФБР назвала самые безопасные этажи в отеле

44-летняя Трейси Уолдер, работавшая офицером в ЦРУ и агентом в ФБР с 2000 по 2005 годы, для себя определила главные правила безопасности во время путешествия. В частности, она подчеркнула, что очень важно правильно выбрать комнату в отеле.

Путешественники могут стать мишенью для воров в чужой стране, поэтому некоторые дополнительные меры безопасности не будут лишними. Слова экс-офицера ЦРУ передали Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Трейси Уолдер рассказала, что всегда выбирает третий этаж в отеле. По ее словам, этой высоты достаточно, чтобы воры не смогли залезть в окно с улицы или спуститься с крыши. Если вариантов на третьем этаже нет, она просит номер на 4-м или 5-м.

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Кроме этого, бывший акент ФБР обратила внимание и на экстренную эвакуацию, которая в теории может понадобиться, если вдруг коридор или лестница будут заблокированы, например, пламенем. Выбраться с третьего этажа безопаснее, чем из комнат повыше.

"Когда дело доходит до уровня этажа, есть две вещи: первая – это вход. Как правило, кто-то, кто пытается нанести вред, пойдет самым простым путем – через первый этаж, поскольку он наиболее доступен. А если вы слишком высоко, будет очень тяжело быстро выбраться", – рассказала Трейси Уолдер.

Кроме этого, она посоветовала пользоваться дополнительным замком на дверях, ведь, хотя гостиницы и заботятся о безопасности гостей, персонал может иметь доступ к номеру.

Ключ-карту могут, например, украсть. Не стоит исключать и человеческий фактор, из-за которого кто-то из уборщиц или работников на регистрационной стойке захочет ворваться в номер с целью ограбления.

Дополнительный блокатор дверной ручки или портативный замок не станут лишними в странах или городах с высоким уровнем преступности.

Ранее OBOZREVATEL писал, что стюардесса поделилась лайфхаками как пассажиры могут улучшить свой полет и пронести дополнительные вещи на борт. Подробнее о них – читайте в материале.