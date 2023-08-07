'Буковинские Мальдивы' взорвали TikTok: что это за место с кристально чистой водой и невероятным пейзажем. Видео

Украинцы облюбовали в Черновицкой области новое место для отдыха – уникальное озеро в селе Испас. Кристально чистая вода в нем напоминает прозрачную воду Индийского океана на Мальдивах.

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Из-за такого сходства место уже прозвали "Буковинские Мальдивы". Видео с озера опубликовала пользователь TikTok (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Локация с непревзойденным пейзажем и кристально чистой водой находится в селе Испас Вижницкого района Черновицкой области. Место настолько заинтересовало украинцев, что видео в соцсети набрало почти полтора миллиона просмотров. Автор видео рассказала, что эту локацию ищет много украинцев, поэтому решила поделиться со всеми местом нахождения озера.

Однако далеко не всем понравилась идея сделать озеро популярным местом для отдыха. Люди переживают, что из-за большого количества посетителей природа на озере утратит свой первозданный вид.

Также пользователи соцсети призывают всех, кто все же решит посетить озеро в селе Испас, не мусорить и беречь красоту местной природы.

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