Будто вышла из сказки: туристам посоветовали недооцененную столицу в Европе

Любляна – одна из тех европейских столиц, которые часто остаются без внимания туристов, хотя имеют все для атмосферного путешествия: средневековый замок, старый город с мощеными улочками, живописные мосты, речные набережные и спокойный ритм жизни. Столица Словении не такая шумная, как Париж или Рим, зато именно здесь легко почувствовать сказочное настроение старой Европы без изнурительных толп.

Видео дня

Если хочется увидеть не только музеи мирового уровня и знаковые достопримечательности, но и город, в котором легко просто гулять, сидеть у реки и рассматривать фасады старых домов, стоит обратить внимание на Любляну. Детали информирует Travel off Path.

Любляна – столица, культурный и административный центр Словении, но по атмосфере она больше напоминает уютный город с книжной иллюстрации. Здесь проживает менее 300 тысяч человек, поэтому даже в центре нет ощущения большого мегаполиса.

Город расположен на реке Люблянице, а его историческая часть сосредоточена вокруг набережных, мостов и замкового холма. Всё это создаёт компактное, удобное для прогулок пространство, где не нужно спешить от одной достопримечательности к другой.

Одна из главных особенностей Любляны – ее мосты. Самый известный из них – Тройной мост, спроектированный словенским архитектором Йоже Плечником. Это не один переход, а целый комплекс из трех пешеходных мостов через Любляницу, который соединяет старую часть города с центральными кварталами.

Рядом стоит увидеть и другие мосты. Среди них – Мост сапожников с каменными колоннами и простым открытым пространством, а также Драконий мост, украшенный статуями драконов. Именно дракон является одним из символов Любляны, поэтому эта достопримечательность давно стала одной из самых узнаваемых в городе.

Центр Любляны хорошо подходит для неторопливых прогулок. Здесь есть каменные улочки, пастельные фасады, дома эпохи Габсбургов, небольшие кафе, винные бары и террасы, с которых удобно наблюдать за городской жизнью.

Обязательная остановка – Центральный рынок. Там продают местные продукты, в частности альпийские сыры, мед, колбасы, прошутто из региона Карст.

Над городом возвышается Люблянский замок – средневековая крепость на холме. К нему можно подняться на фуникулере или пешком. Оттуда открывается вид на черепичные крыши старого города, реку, мосты и окружающие холмы. Еще одна популярная смотровая площадка – терраса кафе Nebotičnik. Оттуда можно увидеть Любляну вместе с замком в кадре, поэтому это одно из лучших мест для панорамных фото города.

Любляну часто называют одной из самых безопасных столиц Европы. В городе спокойно гулять как днем, когда центр наполнен прохожими и туристами, так и вечером, когда на мокрой брусчатке отражается свет старых фонарей.

Для путешественников это важное преимущество. В Любляне нет того уровня напряжения, который иногда ощущается в крупных туристических столицах. Здесь проще расслабиться, гулять без спешки и не воспринимать каждую поездку через центр как испытание.

Конечно, базовые правила безопасности в путешествиях никто не отменял: стоит следить за вещами в людных местах, проверять актуальные требования для въезда и планировать маршрут заранее. Но в целом Любляна имеет репутацию спокойного и комфортного города для туристов.

Любляна удобна еще и тем, что может стать базой для путешествий по Словении. Страна небольшая, поэтому из ее столицы легко добраться до многих природных и приморских локаций.

Самое известное направление – озеро Блед. Оно известно островом с церковью посреди воды и замком на холме. Это одна из самых фотогеничных локаций в Европе.

Чуть дальше расположено озеро Бохинь. Оно менее раскрученное, чем Блед, но привлекает более тихими набережными, горными видами и атмосферой отдыха среди природы.

Для тех, кто хочет увидеть словенское побережье, стоит поехать в Пиран. Словения имеет небольшой участок побережья Адриатического моря, а Пиран – один из самых красивых городов этой части страны. Его узкие улочки, дома с венецианским характером, зеленые ставни и морские закаты создают совсем другое, южное настроение.

OBOZ.UA также рассказывал о топовых европейских музеях, которые стоит посетить.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.