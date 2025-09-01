Бархатный сезон в Одессе: чем наполнить отдых, кроме моря

"Счастливчики" – так называют тех, кто забронировал себе отпуск в начале сентября и направляется на побережье Черного моря. Преимуществ у такой удачи много: увеличение вариантов жилья, немного снижены цены, еще теплое море и комфортная погода, значительное уменьшение количества туристов и хороший выбор репертуара на культурных "аренах" города.

Этот период сезона любят романтики и одиночки, которые ценят уединение и возможность избежать очереди за мороженым, или билетом в оперу.

Именно Одесская опера сможет украсить ваши вечера, благодаря открытию Х сезона международного фестиваля "Бархатный сезон в Одесской опере". Феерия будет продолжаться до 14 сентября и завершится балетом Адольфа Адана "Жизель". Всю программу можно посмотреть на сайте, выбрав самые интересные события оперы и балета, на время отдыха.

Одесский академический театр также имеет чем удивить в первой половине сентября, на его сценах пройдут спектакли: "Мавка", "Номер 13", "Риголетто", "За двумя зайцами" и другие.

Если культурные события интересуют вас, как туриста, в последнюю очередь, отправляйтесь на комфортную прогулку по улочкам, где вам больше не придется "выглядывать из–за головы", "прислушиваться из–за шума" и выискивать уютное кафе со свободными столиками. Лучший маршрут для пешей прогулки в городе начинается от Бульвара Жванецкого, проходит через Тещин мост, Екатерининскую площадь, Дерибасовскую, Приморский бульвар, Морской вокзал и заканчивается на одном из самых известных маяков – Воронцовском. По дороге на каждом углу вам будут встречаться интересные достопримечательности, как архитектурные, так и исторические, интересные развлечения и множество возможностей попробовать одесские биточки из тюльки.

Искателей колорита и коллекционеров яркого местного юмора заинтересуют Молдаванка, Староконный и блошиный рынки. Чего здесь только не услышишь и, не увидишь: пикантные дворики, тайные метки, истории самых известных контрабандистов и тому подобное. Именно на Молдаванке вы узнаете, кто такой Мишк Япончик и, что такое воровские "малины". Деволановский спуск может дополнить картину и впечатления. Совет: в такие места стоит отправляться вместе с экскурсией, чтобы раскрыть настоящий цимес "старой Одессы" и еще долго думать, как в одном городе могут сосуществовать такие контрасты.

Летом к катакомбам города почти не подступиться. Плотный график одной из самых безопасных и прохладных локаций не дает шанса записаться на завтра в течение сезона. Начало осени открывает прекрасную возможность спокойно и погруженно посетить удивительные подземные лабиринты и послушать легенды и мифы "Одессы–мамы". На экскурсию можно с детьми, которые обожают пещеры и приключения.

Даже, если вы остановились в Одессе у моря, стоит запланировать, хотя бы один день, оздоровление на Куяльницком лимане. Лечебные грязи и удивительного цвета вода оставят положительные эмоции и омолаживающий след на вашем теле.

Пляжная полоса, от Центрального в Черноморке до топовых "Аркадия" и "Ланжерон", представляет пейзажную живописную картину, где песок сменяется скалами и вода переигрывает свое настроение в зависимости от ландшафта. Есть несколько вариантов прогулок вдоль: велосипедные, пешие, экскурсионные. Однако стоит помнить, что не на всех участках разрешено купаться и даже спускаться к пляжной зоне. Маршрут вдоль береговой линии называется "Трасса здоровья" и охватывает еще несколько береговых улиц. Останавливайтесь на смотровых площадках, играйте на морском пианино вместе с волнами, смотрите кино под открытым небом, заходите в рестораны с морепродуктами и дышите глубже целебным черноморским воздухом, чувствуя себя настоящими счастливчиками.

