5 самых интересных развлечений для туристов в Польше, которые запомнятся надолго

Польша предлагает туристам гораздо больше, чем стандартные городские прогулки. Здесь можно увидеть средневековый Краков, посетить самый большой кирпичный замок в мире, попробовать легендарные торунские пряники, отправиться в Татры или посмотреть на Варшаву с высоты.

Польша сочетает историю, культуру, природу и гастрономию так, что путешествие легко превращается в насыщенное приключение. Любителям истории здесь хватает замков, костелов, дворцов и музеев, а тем, кто предпочитает природу, страна предлагает балтийские пляжи, заснеженные горы, озера и 23 национальных парка. Детали рассказало издание Lonely Planet.

Спуститься под Старый город Кракова

Атмосферный Старый город сосредоточен вокруг самой большой средневековой площади Европы. Над ней возвышается знаменитая Суконница, одна из главных архитектурных достопримечательностей города.

Чтобы лучше понять историю этого места, стоит спуститься под площадь – в музей Подземелья Рынка. Там можно увидеть, каким был краковский рынок примерно шесть веков назад. Старинную атмосферу дополняют современные аудиовизуальные эффекты, благодаря которым прогулка похожа на путешествие во времени.

По возвращении на поверхность стоит посетить Мариацкий костел, где можно увидеть полихромные росписи Яна Матейко и главный алтарь, который считают одним из самых выдающихся шедевров готического искусства Польши.

Отдельного внимания заслуживает соляная шахта в Величке, расположенная примерно в 14 километрах к юго-востоку от Кракова. Это одна из старейших соляных шахт мира. Подземный лабиринт имеет около 300 километров тоннелей, озер и залов, а среди самых впечатляющих мест – часовни, алтари, статуи, памятники и даже люстры, вырезанные из соли.

Посетить Мальборкский замок

Мальборкский замок входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается самым большим замком Европы, а также самым большим кирпичным сооружением в мире.

Строительство замка начали Тевтонские рыцари в XIII веке. Почти 150 лет он был штаб-квартирой ордена. Несмотря на серьезные разрушения во время Второй мировой войны, большинство комплекса сохранили или восстановили, поэтому сегодня замок выглядит почти так же, как и шесть веков назад.

Среди главных мест, которые стоит увидеть, – Дворец великих магистров, Большая трапезная с эффектным пальмовым сводом и Музей янтаря. Чтобы избежать очередей, билеты лучше купить онлайн. Также стоит взять с собой перекус, потому что выбор заведений питания на территории замка ограничен.

Попробовать пряники в Торуни

Торунь, который также входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, веками известен своими пряниками. Стоит посетить один из двух местных музеев, посвященных этой выпечке. Большим и интересным считается Музей торунского пряника, расположенный в старейшей пряничной пекарне мира.

Туристы могут не только увидеть исторические экспозиции, но и записаться на мастер-класс. Там показывают, как готовить традиционные торунские пряники, и рассказывают о секретах рецептуры, которые передавались веками.

Если хочется продолжить путешествие дальше, можно заехать в Ольштын – ворот к Большим Мазурским озерам. Город не так переполнен туристами, как популярные озерные курорты.

Пойти в поход или покататься на лыжах в Татрах

Татры – один из самых живописных регионов Польши. Именно здесь, на границе со Словакией, сосредоточено наибольшее разнообразие ландшафтов: густые леса, долины, каменистые вершины и высокогорные маршруты.

Самое популярное место для пеших прогулок – Татранский национальный парк площадью 212 квадратных километров. Он начинается к югу от Закопане – самого известного горного курорта Польши.

Для легких прогулок хорошо подойдут лесистые долины, в частности Долина Стронжиска. Тем, кто хочет сложного маршрута, можно попробовать подняться на вершину Гевонт высотой 1894 метра.

Зимой Закопане превращается в лыжный центр. Здесь работает около 50 подъемников, а трассы подходят как для новичков, так и для опытных лыжников. Есть маршруты для спокойных прогулок на беговых лыжах и сложные спуски для тех, кто ищет адреналина.

Стоит заранее бронировать билет в Центр естественного образования Татранского парка, ведь количество посетителей там ограничено – одновременно могут находиться только 25 человек.

Посмотреть на Варшаву с высоты

Город активно развивается, сочетая восстановленную историческую архитектуру, современные бизнес-районы, культурные пространства и переосмысленные промышленные территории.

Символом нового лица Варшавы стал небоскреб Varso Tower. Его высота достигает 310 метров, и это самое высокое здание в Европейском Союзе. Смотровая площадка на высоте 230 метров стал одной из главных туристических локаций города.

Увидеть Варшаву сверху можно и с других мест. Смотровая площадка Дворца культуры и науки, построенного в 1955 году, открывает вид на самый центр столицы. С колокольни костела Святой Анны хорошо видно восстановленный Старый город, а из сада на крыше Библиотеки Варшавского университета открывается панорама на Вислу.

Рядом с Varso Tower расположена Fabryka Norblina – бывший металлургический завод, который превратили в одно из самых заметных современных пространств Варшавы. Сегодня здесь работает большой фуд-холл, рестораны, бары и другие места для отдыха.

