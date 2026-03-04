5 городов Восточной Европы, которые должен посетить каждый турист: имеют особый шарм

Восточноевропейский регион скрывает в себе множество недооцененных городов, которые способны удивить даже опытных путешественников своей аутентичностью и глубокой историей. От средневековых замков до балканских городков с османским характером – эти локации предлагают альтернативу переполненным западным столицам.

Винисиус Коста, ведущий автор в Travel Off Path, посоветовал 5 городов Восточной Европы, где стоит побывать туристам. Каждый из представленных городов имеет собственный "особый шарм", сочетающий в себе наследие разных империй и эпох. Путешествие по этим маршрутам позволяет увидеть Европу с нетипичного ракурса, где столкновение Востока и Запада ощущается в каждой детали архитектуры и быта.

Гродно, Беларусь

Город расположен в Западной Беларуси неподалеку от границ Польши и Литвы, является настоящей архитектурной сокровищницей. Город поражает чистотой Старого города и концентрацией памятников эпохи Возрождения и средневековых фортов.

Где побывать:

Старый замок: главное оборонительное сооружение на кургане с видом на реку Неман, где работает музей истории региона.

главное оборонительное сооружение на кургане с видом на реку Неман, где работает музей истории региона. Новый замок : дворец XVIII века в саксонском стиле, бывшая резиденция польских королей.

: дворец XVIII века в саксонском стиле, бывшая резиденция польских королей. Каложская церковь : уникальный памятник XII века, одно из старейших каменных зданий страны, уцелевшее несмотря на многочисленные войны.

: уникальный памятник XII века, одно из старейших каменных зданий страны, уцелевшее несмотря на многочисленные войны. Большая синагога: величественное сооружение XVI века, сочетающее стили барокко и возрождения.

Брашов, Румыния

Брашов считается одним из самых прекрасных городов Румынии, расположенным в самом сердце мистической Трансильвании. Это город со средневековым колоритом, мощеными улочками и готическими памятниками.

Где побывать

Черная церковь : самый выдающийся готический монумент города с характерной темной кладкой и высокой часовой башней.

: самый выдающийся готический монумент города с характерной темной кладкой и высокой часовой башней. Главная площадь (Piața Sfatului): пешеходная зона со зданием совета 1420 года, окруженная уютными террасами.

пешеходная зона со зданием совета 1420 года, окруженная уютными террасами. Страда Сфории : одна из самых узких средневековых улиц во всей Европе.

: одна из самых узких средневековых улиц во всей Европе. Замок Бран: знаменитый "Замок Дракулы" находится всего в 30 минутах езды от города.

Тирасполь

Для искателей приключений Тирасполь является окном в прошлое, функционируя как столица непризнанного Приднестровья. Город сохраняет аутентичную атмосферу советской эпохи с соответствующей символикой и архитектурой.

Здесь сохранились сталинские здания, неоклассические колонны, широкие площади и памятники Ленину, создающие ощущение пребывания в СССР.

Где побывать

Дом Советов : наиболее впечатляющая коммунистическая достопримечательность города.

: наиболее впечатляющая коммунистическая достопримечательность города. Парк Шевченко: зеленая зона, популярная среди местных жителей для прогулок.

Нарва, Эстония

Нарва является самым географически насыщенным местом Восточной Европы, расположенным непосредственно напротив российского Ивангорода.

Где побывать

Нарвский замок: средневековая крепость, возвышающаяся над рекой Нарва всего в 60 метрах от территории россии.

средневековая крепость, возвышающаяся над рекой Нарва всего в 60 метрах от территории россии. Александровский собор : лютеранский храм царской эпохи, с башни которого открывается панорамный вид на соседнюю страну.

: лютеранский храм царской эпохи, с башни которого открывается панорамный вид на соседнюю страну. Набережная: безопасное место для наблюдения за территорией России с территории ЕС и НАТО.

Призрен, Косово

Призрен предлагает совершенно другой вкус региона, демонстрируя выразительный османский характер с мечетями и традиционными таунхаусами.

Это уникальное место, где мечети и церкви стоят рядом, а восточные традиции переплетаются с европейскими.

Где побывать

Мост Шадерван : классическое османское каменное сооружение через реку Быстрица.

: классическое османское каменное сооружение через реку Быстрица. Призренская крепость: древнее укрепление на холме, являющееся лучшей смотровой площадкой для созерцания заката.

