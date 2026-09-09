10 лучших направлений для зумеров: где провести незабываемый отпуск

Молодые путешественники все чаще отказываются от переполненных туристических столиц в пользу менее очевидных направлений. Для поколения зумеров важны не только красивые фото, но и новые впечатления, аутентичная атмосфера, природа, приключения и возможность увидеть места, где еще нет толп туристов.

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Согласно исследованию Kayak What the Future Report 2026, 69% представителей нового поколения хотят посещать места, где раньше никогда не были. При этом 84% скорее выбрали бы небольшой город или сельскую местность, а не популярный туристический центр. Эксперты Travel + Leisure назвали десять направлений, которые особенно хорошо соответствуют таким запросам.

Доминика

Этот карибский остров часто называют одним из последних настоящих скрытых сокровищ региона.

Доминика славится густыми тропическими лесами, водопадами, геотермальными источниками и маршрутами для активного отдыха. Здесь пролегает 185-километровая тропа Waitukubuli National Trail, можно увидеть знаменитое Кипящее озеро и поплавать у рифа Champagne Reef.

Остров также считается одним из лучших мест в мире для наблюдения за кашалотами. В окружающих водах постоянно обитает более 200 этих животных. Еще одно преимущество Доминики – отсутствие крупных пляжных клубов и массового туристического ажиотажа.

Белиз

Белиз сочетает в себе пляжный отдых, историю и приключения, причем расстояния между основными туристическими достопримечательностями здесь сравнительно невелики.

Путешественники могут увидеть древние города майя, заняться дайвингом у второго по величине барьерного рифа в мире или отправиться вглубь страны.

Остров Амберgris-Кей привлекает пляжами и возможностями для сноркелинга, а заповедник Mountain Pine Ridge – водопадами, пешеходными маршрутами и дикой природой. К тому же Белиз по-прежнему остается более доступным, чем многие популярные курорты Карибского бассейна.

Марокко

Марокко может стать одним из самых ярких вариантов для тех, кому хочется резкой смены обстановки. Здесь можно прогуляться по старинным мединам, поторговаться на шумных рынках, попробовать блюда местной кухни, переночевать в пустыне или отправиться в небольшие горные поселения.

Многие туристы начинают путешествие с Марракеша с его историческим центром и многочисленными базарами. Но не менее интересными могут быть Фес, Эс-Сувейра, Касабланка, Рабат и Танжер. Тем, кто ищет более спокойное путешествие, эксперты советуют юг Марокко с пустынными лагерями и маленькими деревнями.

Остин, США

Столица штата Техас особенно понравится тем, кто любит музыку, современную городскую культуру и активную ночную жизнь. Остин славится концертами, многочисленными музыкальными заведениями, ресторанами и творческой атмосферой.

Днём можно прогуляться по South Congress Avenue, покататься на каяке по озеру Lady Bird Lake или посетить парк Zilker. Вечером стоит отправиться на Sixth Street, где расположено множество баров и концертных площадок. Ещё одна популярная достопримечательность – природный бассейн Barton Springs.

Вьетнам

Вьетнам остается одним из самых интересных направлений Юго-Восточной Азии для молодых путешественников.

Страна сочетает в себе доступные цены, разнообразную кухню, богатую историю, крупные города и потрясающую природу. В Ханое туристов ждут старинные кварталы, хаотичное уличное движение и знаменитый стритфуд. Далее можно отправиться в Хошимин и старинный Хойан.

Обязательной остановкой для многих путешественников становится бухта Халонг с сотнями известняковых островов, возвышающихся над водой.

Сардиния, Италия

Для тех, кто мечтает об итальянском лете, но не хочет проводить отпуск среди толп туристов, хорошей альтернативой может стать Сардиния.

Остров известен бирюзовой водой, живописными бухтами, пляжами, виноградниками и самобытной местной культурой.

Сардиния также входит в так называемые "голубые зоны" – регионы мира, жители которых отличаются чрезвычайно высокой продолжительностью жизни. В 2026 году читатели Travel + Leisure назвали Сардинию лучшим островом Европы.

Ла-Пас, Мексика

Вместо переполненных Тулума или Лос-Кабоса эксперты предлагают обратить внимание на Ла-Пас. Город расположен на берегу моря Кортеса в штате Южная Нижняя Калифорния. Здесь есть пляжи, набережная, рестораны со свежими морепродуктами и множество возможностей для активного отдыха.

Особенно оживлённо на набережной становится вечером, когда сюда выходят местные жители и туристы. При этом Ла-Пас пока остается менее туристическим и зачастую более доступным, чем самые известные мексиканские курорты.

Коста-Рика

Коста-Рика подойдет тем, кто не хочет выбирать между пляжами и приключениями в джунглях. Путешественники могут увидеть вулкан Ареналь, пройти по маршрутам облачных лесов Монтеверде или понаблюдать за ленивцами, обезьянами и игуанами в Национальном парке Мануэль-Антонио.

На тихоокеанском побережье популярны серфинг в Носаре, пляжи Санта-Терезы и закаты в Тамариндо. Это одно из направлений, где в течение одной поездки легко совместить активный отдых и несколько дней полного релакса.

Хило, Гавайи

Тем, кто хочет увидеть Гавайи без самых переполненных курортных районов, стоит обратить внимание на Хило на Большом острове. Из-за частых дождей эта часть острова остается необычайно зеленой. Рядом находятся водопады, пляжи с чёрным вулканическим песком и Национальный парк "Гавайские вулканы".

В самом Хило можно прогуляться по историческому центру, посетить местные кофейни и фермерские рынки. Это гораздо более спокойная альтернатива традиционным туристическим районам Гавайев.

Пунта-Горда, США

Небольшой город Пунта-Горда во Флориде может заинтересовать тех, кто хочет отдохнуть у воды без суеты крупных курортов. Город расположен у реки Пис и залива Шарлотт-Гарбор. Здесь есть исторический центр, набережная Harborwalk, небольшие кафе и рестораны.

Среди популярных развлечений – каякинг, рыбалка, прогулки на лодках и наблюдение за дикой природой. По данным Kayak, Пунта-Горда также стала одним из самых выгодных небольших туристических городов США: средняя стоимость билета в обе стороны составляет около 262 долларов.

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