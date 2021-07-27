Вне сезона: топ мужских парфюмов, которые можно использовать в любое время года

Главный вопрос: можно ли подобрать мужской парфюм для всех времен года? Нередко насыщенные ароматы включают легкие ноты цитрусов и цветов, и наоборот, в свежих ансамблях встречаются теплые пряные и гурманские оттенки — на EVA.UA много примеров.

Погода диктует свои условия: запах такой композиции зимой и летом не будет одинаковым, но баланс нот позволяет использовать ее практически в любое время. Учитывать не стоит разве что критическую жару (+25..+30) и суровый мороз (-15): в первом случае есть риск "задохнуться" от тяжести парфюма, а во втором — нанести вхолостую.

Представляем подборку универсальных ароматов для носки круглый год.

Видео дня

Hermes Terre D’Hermes (2006): древесная пряная группа

Созданный знаменитым французским парфюмером Жаном-Клодом Эллена, аромат повествует о связи человека и земли — скромном и одухотворенном диалоге с элементами природы, в которых таится источник творческой силы. Необычная алхимия пряных и сухих нот сплетается в метафору материалов и оставляет оригинальный, ни на что не похожий след.

Gucci Guilty Black (2013): фужерная группа

Парные ароматы Gucci Guilty и Gucci Guilty Intense объявлены одними из самых провокационных в XXI веке. В новой главе — темной и таинственной туалетной воде Gucci Guilty Black — история искателей острых ощущений становится еще более захватывающей и смелой. Креативный экс-директор Фрида Джаннини отмечает, что герои ароматов раскрывают самые невероятные стороны друг друга: они великолепны поодиночке, но вместе неудержимы и готовы к любым опасностям.

Etat Libre D’Orange La Fin Du Monde (2013): древесная фужерная группа

Этьен де Свардт, креативный директор Etat Libre D’Orange, увидел идеальный апокалипсис в романе французского авангардиста Блеза Сандрара "Конец мира, снятый на плёнку ангелами Нотр-​Дама". В нем смешались все ключевые элементы масскульта: религиозное общество поклоняется Золотому тельцу, марсианские роботы разгоняют процессии благочестивых граждан, прибыль от мировой войны идет в карман к американскому крестному отцу, а ангел парижского собора провозглашает конец света.

Kilian Dark Lord (2018): кожаная группа

Мужественный аромат разработан испанским парфюмером Альберто Морильясом в сотрудничестве с Килианом Хеннесси. Вдохновением стала цитата Оскара Уайльда: "Джентльмен — это человек, который никогда не оскорбит ближнего непреднамеренно". Благородный писатель выразил саму суть представителей тогдашней элиты, которые не боялись быть собой и очаровывали самоуверенностью. Как любит говорить Килиан: "Парфюмерия — это не только привлекательность, но и защита". По бокам черный флакон "темного лорда" украшен барельефом с изображением щита Ахилла. Серебристая металлическая пластина с ручной гравировкой добавляет дизайну изысканности.

Lush Fresh As (2019): фужерная зеленая группа

Парфюмер Lush Эмма Дик поделилась, что аромат должен был называться более развернуто — Fresh As Fuck. В недословном переводе — обалденно свежий (чтобы не сквернословить). С идеей она попала в точку: хвойная свежесть композиции пробирает до мозга костей и чуть ли не скрипит, словно наст под сапогом. На первом плане — елки и сосны со всех ракурсов: на базаре в преддверии Нового года, в густом лесу, около Балтийского моря с теплым сентябрьским песком, утром после сильного дождя. Таким ароматом хочется не только пахнуть, но и дышать, как чистым лесным воздухом.

Какой бы аромат вы ни выбрали, помните, что перед покупкой его желательно протестировать и разносить в течение дня. Только когда прозвучит вся пирамида вплоть до шлейфа, вы поймете, ваш ли это парфюм.