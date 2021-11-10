Вместе возможно все: Starlight Media презентовала планы на 2022-й год

9 ноября Starlight Media, медиагруппа №1 украинского медиарынка, провела День партнера, где собрала игроков рынка и поделилась своими планами на 2022 год. Все происходило, как на премии EMMY – в строгом соответствии с карантинными ограничениями: при полной вакцинации и дополнительного как гостей, так и команды мероприятия – экспресс-тестирования, которое открывало доступ на локацию и свидетельствовало о культуре новой безопасности и уважения друг к другу.

Руководители Starlight Media эксклюзивно рассказали об основных новинках шоу и сериалах телеканалов, ожидающих зрителей в эфире следующего года, а также о преимуществах и новых возможностях сотрудничества для Партнеров группы. CEO Starlight Media Александр Богуцкий, руководитель дивизиона "Вещание" Дмитрий Троицкий, руководитель дивизиона "Производство" Владимир Локотко, исполнительный директор ICTV Анастасия Штейнгауз, исполнительный директор СТБ Людмила Семчук и исполнительный директор Нового канала Ольга Задорожная презентовали все лучшие, эксклюзивные проекты, легендарные программы и команду, которая их создает – то есть, все то, что обеспечивает медиагруппе безоговорочное лидерство среди зрителей.

Видео дня

"Как лидер медиарынка, мы понимаем ответственность не только за бизнес-результаты, но и за развитие нашей страны. Телевидение в очередной раз показало, что во времена сложных вызовов выполняет важную социальную роль. Каждый день наша команда работает ради положительных изменений в обществе. Starlight Media – ведущий производитель и дистрибьютор любимых программ и сериалов миллионов украинцев, качество и актуальность которого обеспечивает нам лидерство.

ICTV – №1 в Украине. СТБ – №1 среди женской аудитории, Новый – №1 среди аудитории 14-30 и 18-35. М1 и М2 – музыкальные лидеры страны. В 2021 году мы изготовили 6700 премьерных часов контента и запустили 50 новых проектов, были и остаемся лидерами по распространению социальной рекламы. Мы много внимания уделяем освещению пандемии Covid-19. Мы уверены, что особое значение во времена карантина и опасности вируса приобретает партнерство, – одна из важнейших ценностей Starlight Media. Мы благодарим всех за доверие и партнерство. Мы призываем его развивать в интересах зрителей, украинцев, ежедневно включающих наши телеканалы на родине и за рубежом, в оккупированных Донецке и Крыму, чтобы получить тепло друзей, чтобы сопереживать и жить жизнью. Это очень важно. И это мы можем сделать только вместе, ведь бесплатное телевидение оплачивается рекламодателями", – сказал Александр Богуцкий.

Громкие премьеры от канала №1 Украины

Объявленные планы на 2022 год четкие и уверенные. ICTV покажет громкие премьеры и продолжение любимых зрительских проектов. Причем безотлагательно, уже 29 ноября канал всколыхнет Украину масштабным запуском игры "Кто хочет стать миллионером?". Ее будет вести народный артист Украины Стас Боклан. Как всегда, своим юмором украинцев будут веселить актеры "Дизель Шоу", которые после исторической победы за внимание зрителей в новогоднюю ночь готовят еще ярче шоу на встречу 2022 года, и представят новую программу.

Также среди новинок ICTV – увлекательные сериалы. Впервые в своей истории телеканал вышел в открытое море, чтобы снять сериал о приключениях патрульных полицейских на воде под названием "Морская полиция. Черноморск". А еще в следующем году ICTV покажет минисериал "Штурм" об украинских спецназовцах. В жанре иронического детектива зрителей канала развлекут продолжение сериалов "Участковый из ДВРЗ", "Коп из прошлого" и премьера "Горячие копы". Также канал готовит остросюжетный экшн с бандитскими разборками "Крутые меры".

Обновления ждут и новостные проекты. В скором времени "Утро в большом городе" удивит виртуальной студией – картинка станет живее, а информационная часть дополнится интересными визуальными решениями.

Большие вдохновляющие шоу и впечатляющие сериалы от канала, с которым возможно все!

СТБ, телеканал больших шоу и незабываемых историй, вдохновляющих реалити и сериалов-событий, на 2022 год готовит много разножанровых премьер. По возвращении в эфир осенью легендарное шоу "Україна має талант" бьет рекорды не только в эфире, но и в интернете, став ТОП-продуктом октября украинского телевидения с долей 17,6%. В следующем году состоится еще одно возвращение легенды – вокального шоу "Х-фактор". А также – премьера грандиозного танцевального проекта. Лучшие танцовщики и танцовщицы страны снова соберутся на СТБ, чтобы бороться за звание Сильнейшего. Работа над танцевальным шоу уже начата и телеканал объявляет о старте кастинга.

На главной кухне страны в кулинарном реалити "МастерШеф" соберутся яркие звезды прошлых сезонов, чтобы выяснить, кто же из них лучший шеф за всю историю существования проекта.

Романтичнее всего реалити страны продолжит дарить зрителям невероятные свидания каждую пятницу – СТБ снимает 12-й сезон чрезвычайного и успешного проекта "Холостяк". Весной искать любовь вместе со зрителями СТБ будет 32-летний Алекс Топольский, украинец по происхождению, уже 10 лет живущий в Америке и создавший там успешный бизнес. В 2022 году СТБ будет продолжать линейку реалити, помогающих зрителям изменить свою жизнь. К успешным проектам "Супермама", "Супербабушка" и "Хата на тата" присоединится новинка сезона – реалити "Счастливые за семь дней", – о впечатляющих преобразованиях жизни героинь, которых они будут достигать всего за неделю. А также спецвыпуски социального проекта "Беременная в 16".

На 2022 год СТБ снимает целый ряд впечатляющих сериальных проектов. И среди них – легендарная костюмированная мелодрама "Крепосная", которая продолжит покорять не только сердца украинцев, но и весь мир – уже снимается четвертый сезон сериала. События пройдут через 23 года от начала событий первого сезона, а в центре внимания окажутся дети главных пар сериала.

Мощные современные и любимые легендарные шоу, звучащие по-новому

"Новый канал" весной 2022 года запускает линейку комедийных сериалов (200 премьерных серий) под слоганом "Смейся по-новому" в слоте 18:00, который продлится и осенью. Среди них – любимый сериал аудитории "Домик на счастье" и новые многосерийные сериалы.

Например, детективная комедия "Полкан" об отношениях полицейского Курочки и кобеля Полкана, в которого переселилась душа другого копа. А также две ленты о сильных женщинах: адаптация сериала о 40-летней девушке, которая строит карьеру и отношения под видом 26-летней. И сериал "Любая" – о матери-одиночке с тремя детьми, которая внезапно получает по наследству квартиру и сложные отношения с матерью. Кроме того, в 2022-м зритель увидит сериал "Леся" – о поисках любви с Лесей Никитюк в главной роли, многосерийное кино о дружбе и любви на высоте десятков тысяч метров "Высокие пруды" и комедийную ленту о женском баскетболе, победах, поражениях, любви и разочаровании "ДримТим".

Кроме титанов типа "Кто сверху?" и "Аферисты в сетях", в 2022 году "Новый канал" запустит восемь новых проектов. Среди них – реалити "Пара на миллион" с Лесей Никитюк и Романом Мищеряковым – собственная разработка для "Нового канала", в которой пары уверенных в себе Insta-девушек и нелюдимых парней будут бороться за миллион гривен и учиться друг у друга новым качествам. А также проекты, цель которых – улучшить сервис в Украине. Это соревнование гостиниц в реалити "Ревизоры на пороге" с любимицей зрителей Анной Жижей. И проект "На ножах", в котором Адский Шеф Алекс Якутов будет помогать рестораторам делать их заведения более успешными. В 2022-м году "Новый канал" отправит самых ярких звезд украинского шоу-бизнеса во Францию – проходить испытания на ловкость и смекалку, искать ключи и собирать золотые монеты в адаптации легендарного формата шоу "Форт Буаяр". И, конечно, в следующем году зрителей ждут новые сезоны проектов "Адская кухня", Improv Live Show и "Где логика?" с новым ведущим Андреем Бедняковым.

Канал продолжит производить мощные диджитал-проекты. К примеру, "Предметку" и "Предметку. Пост-шоу" с ведущим Сергеем Никитюком, а также краш-тесты с участниками реалити, сопровождающие ТВ-сезон. Кроме того, зрителей ждут и диджитал-проекты, не имеющие отношения к ТВ – веб-сериал, новое шоу на YouTube и сериал в ТикТок.

Украинская музыка, которую услышат миллионы

Телеканалы М1 и М2 также подготовили много достопримечательностей. В 2022 году телеканалы планируют расширить линейку хит-парадов, программ развлекательного и информационного характера. 28 апреля в Киевском Дворце спорта состоится Церемония награждения премии M1 Music Awards.

M1 Music Awards – это фантастическое музыкальное шоу, аналогов которому в Украине нет. Масштабное событие собирает во Дворце спорта 10 тысяч человек. М2 планирует уже в шестой раз провести "Хит-конвейер" – конкурс украиноязычной песни, призванный открыть новые имена в музыке. За пять сезонов проект открыл около 70 новых имен, уже ставших частью музыкальной индустрии Украины. Главный приз достоин ожесточенной борьбы – мощный пакет раскрутки, в который входят съемки профессионального клипа и его ротация на каналах М1 и М2.

Итого возможно все!

Starlight Media – медиагруппа №1 в Украине, которая развлекает и вдохновляет, но значительно больше, чем обычное телевидение. На ICTV, СТБ, Новом, М1, М2, ICTV Ukraine мы рассказываем истории о реальной жизни, ведь точно понимаем, что волнует украинцев. Мы меняем общество и страну к лучшему и уверены, что вместе возможно все!