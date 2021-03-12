Швейное оборудование: бытовое и промышленное

Машинки для кройки и шитья активно используются в быту предприимчивыми домохозяйками и рукодельницами. Технику на электрическом или механическом приводе "для дома" производят именитые фабрики, от Zinger до Bosch.

Наряду с бытовой швейной техникой в каталогах производителей можно увидеть и оборудование для промышленных целей. Чем оно отличается от обычных машинок, и нужно ли оно в хозяйстве?

Обратите внимание, что если бытовые швейные машинки и оверлоки продаются в обычных магазинах бытовой техники, то купить промышленное оборудование можно только на специализированных торговых площадках. Одна из таких – интернет-магазин SWEIKA.

Функциональность

Несмотря на то, что существуют универсальные промышленные машинки для шитья, их функционал обычно ограничен несколькими режимами работы и четкой специализацией по тканям. То есть, они хороши, но только в чем-то одном.

Бытовая техника в этом плане более функциональна. Она умеет делать гораздо больше, у нее широкий диапазон настроек.

Эксплуатация

У промышленных машин есть весомый плюс. Из-за ужатого функционала и относительной простоты конструкции без лишних деталей и опций промышленная техника способна работать по 12-24 часа в день несколько лет. Ремонта цеховые машины требует реже, так как в них меньше сложных узлов.

Бытовые аналоги при высоком темпе работы быстро выйдут из строя. Но это не страшно, так как в домашних условиях швейные машинки редко используются чаще, чем 1-2 часа в день. Если вы занимаетесь шитьем активнее, то стоит подобрать полупрофессиональную модель.

Узкие задачи

Если модели для любителей выполняют перечень актуальных задач, необходимых в быту, то промышленные машины часто выполняют ту работу, которая в быту попросту не понадобится. Речь о скорняжных и раскройных моделях, машинках для установки фурнитуры, тяжелом оборудовании для работы с крепкими и плотными тканями и так далее. Если какие-то из перечисленных задач все же требуются в быту, то человек обычно идет в ателье.

Дополнительные параметры

Промышленное оборудование, как правило, устанавливают в большом количестве на небольшой площади. Поэтому производители подобных моделей стараются уменьшить уровень шума и вибрации в процессе шитья. У производителей бытовых моделей таких задач не стоит, хотя многие домашние машинки и так работают достаточно тихо.