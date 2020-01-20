Опровержение информации относительно ООО "Днепропетровская фармацевтическая компания"

28 ноября 2019 года OBOZREVATEL опубликовал открытое обращение относительно возможных коррупционных действий бывшего первого заместителя председателя Госпродпотребслужбы Украины Андрея Жука. Среди прочего, в публикации была использована информация, опубликованная на одном из украинских интернет-сайтов о том, что господин Жук посещал в 2018 году производства французской компании "ID VET GENETICS SAS", специализирующейся, в частности, на изготовлении ветеринарных тест-систем. И что к организации его поездки во Францию могли быть причастны представители официального дистрибьютора продукции "ID VET GENETICS SAS" в Украине – ООО "Днепропетровская фармацевтическая компания".

После выхода публикации в редакцию OBOZREVATEL обратились представители ООО "Днепропетровская фармацевтическая компания". Они заверили, что компания не имеет никакого отношения к организации поездки Андрея Жука во Францию и не владеет информацией о том, что такая поездка имела место.

OBOZREVATEL на данный момент не располагает убедительными подтверждениями связи между возможным посещением господином Жуком Франции в 2018 году и ООО "Днепропетровская фармацевтическая компания".

Просим прощения за неумышленную дезинформацию.

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