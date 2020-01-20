Спростування інформації щодо ТОВ "Дніпропетровська фармацевтична компанія"

28 листопада 2019 року OBOZREVATEL опублікував відкрите звернення щодо можливих корупційних діянь колишнього першого заступника голови Держпродспоживслужби України Андрія Жука. Поміж іншого, у публікації було використано інформацію, оприлюднену на одному з українських інтернет-сайтів щодо того, що пан Жук відвідував у 2018 році виробництва французької компанії "ID VET GENETICS SAS", що спеціалізується, зокрема, на виготовленні ветеринарних тест-систем. І що до організації його поїздки до Франції могли бути причетні представники офіційного дистриб’ютора продукції "ID VET GENETICS SAS" в Україні – ТОВ "Дніпропетровська фармацевтична компанія".

Після виходу публікації до редакції OBOZREVATEL звернулися представники ТОВ "Дніпропетровська фармацевтична компанія". Вони запевнили, що компанія не має жодного стосунку до організації поїздки Андрія Жука до Франції і не володіє інформацією щодо того, що така поїздка мала місце.

OBOZREVATEL наразі також не отримав переконливих підтверджень зв’язку між можливим відвідуванням паном Жуком Франції у 2018 році і ТОВ "Дніпропетровська фармацевтична компанія".

Просимо вибачення за ненавмисну дезінформацію.

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