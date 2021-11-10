Одесские квартиры: спрос, цена, покупка

Одесса, по-прежнему, остается в числе лидеров украинских городов в части привлекательности для полноценного проживания. Город располагает многочисленными карьерными возможностями, объектами различной инфраструктуры, Местное жилье пользуется спросом, как у здешних жителей, так и у гостей. Купить квартиру в Одессе через Dom.Pliz.Info предпочитает с каждым годом все большее количество людей.

Квартиры в Одессе, на сегодняшний день, представлены в виде многочисленных объектов, разнящихся по ряду параметров. Основными выступают:

класс жилья;

расположение;

планировки;

площадь;

количество комнат;

состояние;

ценовая категория.

Дополнительными критериями, по которым оценивают объект, являются наличие удобств и возможность переделки под личные требования. Также внимание обращается на состояние коммуникаций и их принцип работы.

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Столь сильная привлекательность одесских квартир поясняется рядом факторов. К основным относят:

качество жилья;

ценовая политика;

год постройки;

соответствие местному колориту;

расстояние до морского побережья.

Покупка местного жилья осуществляется активно, даже несмотря на последние кризисные ситуации, вызванные пандемией. Торможение спроса в прошлом году и, как следствие, приостановление оформления сделок, быстро пришло в норму. В настоящий момент функционирование рынка одесской недвижимости не только вернулось на былой уровень, а и превзошло его.

Специалисты всеукраинского портала недвижимости Dom.Pliz.Info подвели итоги октября в части покупки квартиры в Одессе. Так средняя цена за традиционный объект составила порядка 82 тыс. долларов. В сравнении с сентябрем, показатель прибавил около 9%.

Квадратный метр предлагался в среднем за 1,1 тыс. долларов. Сентябрьский результат был меньше на 4%. Это говорит о том, что продавцы не боятся рискнуть в нынешней ситуации и поставить цену выше, предыдущей.

Покупка квартиры может производиться разными способами. Есть два наиболее распространённых. Один из них заключается в том, чтобы обратиться в специализированное агентство недвижимости. Там риелтор подберет объект, который будет отвечать всем требованиям, подключит дополнительных специалистов в виде нотариусов, оценщиков и т.д. Но это удобство не бесплатное.

Если платить посредникам не охота, можно заниматься всем самостоятельно. С поиском и подбором нужной недвижимости поможет портал Dom.Pliz.Info. Он отличается:

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Пользование порталом бесплатное, но есть ряд дополнительных функций за отдельную плату.