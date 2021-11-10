Одесские квартиры: спрос, цена, покупка
Одесса, по-прежнему, остается в числе лидеров украинских городов в части привлекательности для полноценного проживания. Город располагает многочисленными карьерными возможностями, объектами различной инфраструктуры, Местное жилье пользуется спросом, как у здешних жителей, так и у гостей. Купить квартиру в Одессе через Dom.Pliz.Info предпочитает с каждым годом все большее количество людей.В чем заключается востребованность одесских квартир?
Квартиры в Одессе, на сегодняшний день, представлены в виде многочисленных объектов, разнящихся по ряду параметров. Основными выступают:
класс жилья;
расположение;
планировки;
площадь;
количество комнат;
состояние;
ценовая категория.
Дополнительными критериями, по которым оценивают объект, являются наличие удобств и возможность переделки под личные требования. Также внимание обращается на состояние коммуникаций и их принцип работы.
Столь сильная привлекательность одесских квартир поясняется рядом факторов. К основным относят:
качество жилья;
ценовая политика;
год постройки;
соответствие местному колориту;
расстояние до морского побережья.
Покупка местного жилья осуществляется активно, даже несмотря на последние кризисные ситуации, вызванные пандемией. Торможение спроса в прошлом году и, как следствие, приостановление оформления сделок, быстро пришло в норму. В настоящий момент функционирование рынка одесской недвижимости не только вернулось на былой уровень, а и превзошло его.Свежая статистика
Специалисты всеукраинского портала недвижимости Dom.Pliz.Info подвели итоги октября в части покупки квартиры в Одессе. Так средняя цена за традиционный объект составила порядка 82 тыс. долларов. В сравнении с сентябрем, показатель прибавил около 9%.
Квадратный метр предлагался в среднем за 1,1 тыс. долларов. Сентябрьский результат был меньше на 4%. Это говорит о том, что продавцы не боятся рискнуть в нынешней ситуации и поставить цену выше, предыдущей.Приобретение
Покупка квартиры может производиться разными способами. Есть два наиболее распространённых. Один из них заключается в том, чтобы обратиться в специализированное агентство недвижимости. Там риелтор подберет объект, который будет отвечать всем требованиям, подключит дополнительных специалистов в виде нотариусов, оценщиков и т.д. Но это удобство не бесплатное.
Если платить посредникам не охота, можно заниматься всем самостоятельно. С поиском и подбором нужной недвижимости поможет портал Dom.Pliz.Info. Он отличается:
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