Наркотики – зло современного общества

Внимание! Если вы страдаете от наркотической зависимости или такой человек есть в вашем окружении, не бойтесь и не стесняйтесь искать квалифицированной помощи. Возвращение к здоровой жизни возможно на любой стадии и с любым "стажем".

Наркотики – это безусловное зло современного общества, не только украинского, но и в масштабах всего человечества.

Несмотря на то, что по количеству смертей от "дозы", последствий наркомании и сопутствующих заболеваний наша страна не находится на первых местах в мировом рейтинге, в процентном соотношении количества наркоманов на миллион жителей мы в верхушке списка. То есть, лечение наркомании Киев – это, к сожалению, востребованная процедура.

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Стадии наркотической зависимости

Есть несколько стадий зависимости от наркотиков. От первой, когда человек еще не испытывает острой тяги, а употребляет ради социализации или интереса до второй, которая "подкрадывается" с психологической и физиологической зависимостью незаметно, или третьей, когда зависимость становится сильной, а наркотики меняют личность и тело.

Помочь человеку и вернуть его к трезвой жизни возможно на любой стадии, но на более ранних этапах наркомании сделать это, как показывает практика, быстрее и проще.

Признаки зависимости

Внимание! Симптомы того, что человек сидит на каких-то запрещенных веществах, могут отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей организма/психики/возраста/пола человека, так и от типа наркотиков.

Человек, который становится зависимым, меняется комплексно. У него появляются нехарактерные черты в поведении – агрессия или заторможенность, апатия или галлюцинации. Физиологически меняется тело – появляются следы от уколов, зрачки становятся характерными для употребляемых веществ, может быть худоба. Печально, но наркотики меняют и социальную составляющую жизни – могут начаться проблемы с друзьями и родными, на работе или в учебе, человек может пойти на криминал.

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