На Донбассе ликвидировали агентурную сеть ФСБ РФ, которая готовила диверсии

В Донецкой области Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила агентурную сеть ФСБ России, которая занималась разведкой военных объектов и готовилась совершить диверсии. Координацией сети занимались боевики "ДНР".

Как сообщают в пресс-службе СБУ, агентура действовала под кураторством ФСБ РФ. За координацию работы отвечал один из боевиков разведывательного подразделения т.н. "ДНР". Виновным грозит до 15 лет лишения свободы.

ФСБ завербовала на временно оккупированной территории Донецкой области граждан Украины, которые должны были заниматься разведкой военных объектов в зоне проведения ООС и совершением в дальнейшем диверсий.

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Одного из членов агентуры задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении других решается вопрос по поводу сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.

Как писал OBOZREVATEL, сейчас Российская Федерация в состоянии перебросить к границам Украины военные силы и средства в необходимом для полномасштабного наступления количестве.

Кроме того, обнародовали спутниковые снимки, которые свидетельствуют о стягивании Россией войск в Смоленской, Брянской и Курской областях. Было зафиксировано скопление танков и артиллерии.