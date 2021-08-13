Кухни на заказ: какие современные решения выбрать

В отличие от серийных типовых гарнитуров, кухни на заказ создаются по индивидуальным дизайнерским проектам с учетом особенностей помещения. Свобода выбора материалов изготовления, размеров и конфигурации кухонных секций, фурнитуры, цвета и фактуры фасадов является безусловным преимуществом, но в то же время вызывает множество вопросов. Заказчику необходимо определиться с бюджетом, функционалом и внешним видом мебели.

В нашей статье мы даем исчерпывающие ответы на наиболее распространенные вопросы. Эта информация поможет вам принять правильное решение и грамотно обустроить кухонное пространство.

Компании, изготавливающие кухни по индивидуальным заказам, готовы выполнить любое желание своих клиентов и воплотить в реальность нестандартные креативные идеи. Обладатели городских квартир с небольшими комнатами смогут использовать с пользой каждый имеющийся сантиметр площади. Добавит удобства эргономичный дизайн.

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Владельцы особняков получают возможность обставить свои просторные кухни-столовые эксклюзивной мебелью, соответствующей предпочтениям и образу жизни семьи. Хочется кухню в красной, белой или черной цветовой гамме? Нравятся высокоглянцевые гнутые фасады? Нужно всего лишь оформить заказ и немного подождать его выполнения. Результат - супер-модный интерьер, отвечающий всем требованиям своего владельца.

Мебель, которая производится серийно по типовыми проектам, всегда есть в продаже - купить ее можно в любом мебельном магазине. Это можно было бы назвать плюсом, но нет никакой гарантии, что сразу получится найти нужный вариант, который органично впишется в конкретное помещение. На поиск зачастую уходит не один день и даже месяц.

Скудный ассортимент, стандартные размеры модульной мебели не позволят проявить индивидуальность и создать интерьер, отвечающий личным потребностям. Нужно быть готовым к тому, что между мебелью и стенами будут большие зазоры, что вентиляционный короб и сантехнические трубы останутся на виду и будут портить общее впечатление. Неудобно, неэстетично, слишком обыденно - именно так характеризуется типовая серийная мебель. Не лучше ли оформить заказ и просто подождать его выполнения, чем тратить время и силы на обход магазинов, просмотр каталогов и так и не найти подходящего варианта?

Заявка на изготовление кухни оформляется по телефону или онлайн. С менеджером согласовывается время выезда на объект специалиста для выполнения замеров. До его приезда по-возможности нужно освободить помещение для облегчения доступа и оценки имеющихся коммуникаций.

Подробно рассказать о своих требованиях, показать собственные эскизы, фотографии из интернета или журналов с изображением мебели, которую вы хотите получить. После предоставления необходимой информации создается и согласовывается проект, рассчитывается смета, заключается договор с указанием характеристик изделия, стоимости и сроков изготовления. При создании технической документации нередко требуется провести более детальное исследование помещения и контрольные замеры. То есть нужно быть готовым к повторной встрече со специалистом.

Готовую мебель доставляют на объект и выполняют монтажные работы. В согласованное время помещение и подход к нему предварительно освобождают от лишних предметов, предоставляя свободный доступ для заноса и монтажа изделий.

Заключительный этап - приемка изделия заказчиком. Необходимо внимательно осмотреть все предметы гарнитура, проверить работоспособность фурнитуры, легкость открывания дверок, ящиков и т.д.

Разница заключается в сложности конструктивных решений, в материалах изготовления. Имеет значение вид отделки: будет ли она столярной, малярной, комбинированной, имитационной.

Важно понимать, что даже самая недорогая кухня под заказ отличается от серийной высоким качеством, несмотря на свой относительно простой дизайн. Дорогая мебель для кухни - это уникальные дизайнерские решения, более дорогие материалы, натуральный камень для столешниц, фурнитура мировых брендов.

К фурнитуре для кухонной мебели предъявляют повышенные требования. Независимо от бюджета она должна быть изготовлена из качественного материала, устойчивого к коррозии.

Фурнитура европейских брендов для дорогой мебели изготавливается из сплавов металлов, высокопрочных пластиков, имеет антикоррозийное покрытие под хром, золото, бронзу.

При достаточном бюджете имеется возможность установить фурнитуру, позволяющую максимально удобно и рационально обустроить функциональные зоны и места хранения, в том числе труднодоступные участки.

С этой целью используются разнообразные петли, ручки, направляющие, замки, полкодержатели, амортизаторы обеспечивают бесшумное, удобное пользование мебелью и способны выдержать тысячи циклов открывания и закрывания. Дорогие изделия отличаются интересным дизайном в разном стиле: от барокко и кантри до хай-тека. Для гарнитуров эконом-класса может использоваться продукция китайских производителей. При более простом дизайне она также долговечна и удобна.

Действующий норматив - 45-55 см от рабочих поверхностей. Считается, что при таком расстоянии навесные шкафы не помешают работать с кухонной бытовой техникой, поставить на стол мультиварку, электрочайник или миксер. При разработке нормативов принимался средний рост человека. А как быть тем, у кого рост выше или ниже среднего? При заказе кухни имеется возможность разместить навесные шкафы не по нормативам, а как это удобно для хозяйки кухни.

Приемлемы оба варианта но с определенными условиями. Если сначала укладывать фартук, то делать это нужно с запасом - таким образом, чтобы он гарантированно заходил за навесную и напольную мебель, не образуя зазоров. Более простой вариант - сначала установить мебель, и уже потом выполнить отделку стен. Главной проблемой здесь будет найти хорошего плиточника. При изготовлении мебели под заказ, можно подогнать ее размеры под уже существующий фартук.

Все зависит от бюджета. При необходимости сэкономить выбирают ДСП с толщиной плит до 24 мм. Для повышения эстетичности выполняют их облицовку меламином или пленкой.

Если бюджет позволяет, лучшим выбором станет МДФ. Одно из главных его преимуществ - повышенная влагостойкость. В условиях повышенной влажности, присущей для кухни, это важный плюс. Мебель из МДФ со шпоновым покрытием или просто окрашенная прослужит долгие годы, сохраняя свой первозданный вид и функциональность.