Как выводить деньги с paypal в Украине

Основной спектр возможностей, который предоставляет этот сервис, состоит из:

перевода средств между аккаунтами одного владельца;

вывода денег из сервиса на свой счет в банке;

выполнения онлайн оплаты;

подключения аккаунта PayPal к своему сайту как способ оплаты услуг.

На территории Украины из этого перечня работает: создание аккаунта, перевод и оплата. Это значит, что украинцы могут только тратить деньги со счета в PayPal. Все остальные возможности сервиса до сих пор недоступны.

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Существует несколько альтернативных путей:

электронные кошельки;

пункты обмена валют в интернете;

провести регистрацию через другую страну;

при помощи знакомых или родственников, которые живут заграницей;

через посредников.

Перевод через электронный кошелек удобен, но не выгоден. Кроме того украинскому пользователю трудно найти альтернативу WebMoney, который ограничил свою работу несколько лет назад. А электронные кошельки украинского происхождения до сих пор не имеют законодательного права на получение финансов с сервиса PayPal.

Вывести деньги с PayPal при помощи пунктов обмена обладает такими же недостатками, как и способ с электронными кошельками, кроме того он ненадежен. Такой вариант является наиболее невыгодными для потребителя, так как помимо общего процента, который забирает банк получатель, обменник может взимать отдельную плату за свои услуги.

Одним из наиболее надежных, но и самых дорогих вариантов вывода денег станет регистрация аккаунта PayPal через Эстонию. Еще один не самый надежный вариант – это вывод денег через счет знакомого или родственника. Но это подойдет только тем, кто имеет действительно надежных людей в стране, где разрешена полноценная работа с PayPal. Если вы решите совершить транзакцию таким способом, то вам необходимо будет совершить несколько действий:

привязка счета зарегистрированного на ваше доверенное лицо к своему аккаунту на PayPal с необходимой геолокацией;

получение денег от клиентов за предоставленную услугу;

вывести средства на счет своего родственника.

Одним из наиболее распространенных способов являются услуги компаний-посредников. Схема проста: вам нужно пройти процесс регистрации или идентификации на сайте такого типа и получить реквизиты, на которые можно выводить деньги. Затем, необходимо привязать их к своему аккаунту в PayPal и посредник, путем нескольких различных переводов, пересылает вам средства на карту украинского банка. В зависимости от посредника взимается различный процент комиссионных, который может составлять до 20% от общей суммы.

Если вы решите воспользоваться именно этим вариантом транзакции средств, то обратите свое внимание на сервис obmenpp.com.ua.

Это сервис является лидером среди самых надежных и недорогих площадок, которые занимаются выводом средств с PayPal на украинскую карту. Этот сервис находится на рынке семь лет и за это время успел заслужить репутацию и доверие не только от bestchange, но и от множества своих пользователей. Сегодня этот сервис использует более 2000 человек.

Эта коммерческая площадка предоставляет возможность проведения пробного платежа, что способствует созданию доверительных отношений между сервисом и клиентом.

Площадка obmenpp.com.ua. предоставляет самые выгодные условия сотрудничества. Сервис взимает минимальную комиссию в размере 10% от общего перевода, если он превышает 100 долларов. В случае проведения денежной операции на меньшую сумму, комиссия составляет всего 10 долларов.