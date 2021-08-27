Эпицентру-18: история изменений-в воодушевляющем видео

Эпицентр сегодня празднует совершеннолетие - 18 лет. 27 августа 2003 была зарегистрирована компания, которая стала лидером ритейла в Украине и насчитывает 78 торговых центров в столице и регионах страны. Ко Дню рождения компания создала имиджевый ролик, в котором рассказала о своей любви к Украине и украинском, историю изменений и достижений.

Ежемесячно в торговые центры сети приходят миллионы людей и осуществляют желаемые покупки для обустройства своих домов.

На отечественные и международные автодороги ежедневно выезжает более 3000 автомобилей, чтобы доставить вовремя необходимый товар в торговые центры и к покупателям. Современные логистические фулфилментцентры обеспечивают быструю отлаженную логистику. А завод керамической плитки является одним из самых мощных в Украине. В 2020 году компания инвестировала в развитие более 10 млрд грн. А в ближайшие годы планирует вложить еще более 1,8 млрд у.е. Секрет успеха от Эпицентра - делать свое дело с удовольствием, кайфовать от созданного продукта. Ежедневно, ежечасно, ежесекундно - и так уже 18 лет.

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Сеть торговых центров "Эпицентр К": меняемся, чтобы стать лучше.