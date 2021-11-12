Дизайн спальни в стиле лофт

Стиль лофт впервые появился в США в 40-х годах 19 века, когда промышленные предприятия освободили помещения центра города и переехали на окраину. Пустые здания стали массово заселяться людьми и дизайнеры открыли новую эстетику. Индастриал постепенно расширял границы, а в 2022 году в особом тренде спальня в стиле лофт, варианты оформления разнообразны. (Изображение №1)

К преимуществам и такого современного оформления можно отнести:

эффектный дизайн;

большая практичность, износостойкость и экологичность;

нет привязки к бюджету: вполне возможно создать в квартире элитный интерьер, а можно обустроить спальню-гостиную своими руками)

Чем популярнее направление, тем более размытыми становятся границы оформления, но существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать при ремонте комнаты под лофт стиль. (Изображение №2)

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Правила и особенности стиля лофт

Необходимо обязательно придерживаться следующих тенденций:

Свободное пространство: не стоит сильно загромождать комнату, а маленькая спальня в стиле лофт обязательно должна быть в духе минимализма. (Изображение №3) Имитация кирпича: отлично подойдут обои, причем они бывают не только в классическом исполнении, но можно приобрести и фотообои под белый кирпич, тогда спальня будет более уютной, получится ощущение воздушности, свободы и свежести. (Изображение №4) Цвет: индустриальный интерьер — это не только своеобразные темные цвета, он предполагает также красивые яркие оттенки и светлую палитру. Достаток света: стиль лофт предполагает много света и большие окна, но если таких условий нет, то стоит просто отказаться от плотных штор, дав простор солнечным лучам. (Изображение №5)

Если хочется, чтобы небольшая спальня была в стиле лофт, но в нежном оформлении, то можно выполнить ее в манере скандинавского лофта, которому присущи белые цвета.

Виды обоев для спальни

Для молодежного стиля лофт можно использовать любые типы покрытий. Для стен гармонично подойдут как однотонные, так и разноцветные обои, гладкие и фактурные. Помимо этого в интерьере одной комнаты можно успешно сочетать различные способы отделки или купить фотообои недорого от Walldeco для комбинирования, так называемые обои-компаньоны. (Изображение №6)

В спальне в стиле лофт отлично подойдут следующие виды обоев:

флизелиновые: могут быть полностью флизелиновые или с виниловым покрытием. Первый тип часто используется под покраску, благодаря чему сохраняется рельеф и создается желаемый оттенок. Второй вариант относится к более декоративным покрытиям с элегантным рельефным узором; (Изображение №7)

3D обои: фотообои лофт легко могут имитировать любой материал: кирпич, серую бетонную стену, уличное граффити или элементы ночного города. Обычно такой акцент делается на одной стене, сохраняя и расширяя пространство; (Изображение №8)

виниловые: характерная фактурная поверхность на гладкой базе может иметь самые разнообразные узоры и цветовую палитру. Такие обои очень практичны и износостойки, к тому же легко могут скрыть небольшие дефекты стен; (Изображение №9)

жидкие: отличительной особенностью является отсутствие стыков и достаточно трудоемкий процесс нанесения.

Стиль лофт не ограничивает какой-то определенный вид обоев, использовать можно любые покрытия самых разнообразных цветов.

Выбор материалов для лофт-спальни

Индустриальный интерьер весьма капризен в вопросе материалов: он любит дерево, кирпич, металл, стекло, природный фактурный текстиль, камень. А вот явно искусственных материалов, например, синтетических тканей, пластика лучше в эко-лифте избегать. (Изображение №10)