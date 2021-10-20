Черная пятница-2021: что чаще всего покупают украинцы. Инфографика

В сети торговых центров Эпицентр ожидают значительного роста продаж на нынешний Black Friday.

Черная пятница, или Всемирный день распродаж, который традиционно проходит в последнюю пятницу осени, в этом году приходится на 26 ноября.

Большое внимание международному празднику шопоголиков уделяет и одна из крупнейших розничных сетей в Украине - Эпицентр, которая предоставляет покупателям скидки до -90% на большой ассортимент товаров из различных категорий. При этом Эпицентр планирует запустить праздничные распродажи заранее, чтобы как можно большее количество клиентов успели воспользоваться максимально большими скидками.

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По аналитическим данным компании, в этот период украинцы тратят больше всего средств на приобретение таких категорий товаров, как крупная бытовая техника, телевизоры и аудиосистемы, керамическая плитка, ламинат и паркет, посуда. В топ-10 наиболее популярных среди потребителей категорий на Черную пятницу также относятся мелкая бытовая техника, бытовая химия и гигиена, лакокрасочная продукция, декоративное освещение и товары для праздников.

Интересно, что поведение украинцев в онлайне несколько отличается от шоппинга в физических магазинах. По информации интернет-площадки epicentrk.uа, на Black Friday украинцы чаще всего покупают в онлайне технику и электронику, товары для дома (особенно посуду), одежду и обувь, бытовую химию и автотовары. Значительный интерес потребителей в период праздничной распродажи также вызывают товары для строительства и ремонта, сантехника, мебель, инструменты и освещение.

В общей сложности, в 2021 году Эпицентр планирует запустить масштабные распродажи почти на все категории товаров. В том числе на наиболее популярные среди потребителей электронику, смартфоны и ноутбуки, смарт-часы и планшеты, а также мебель, садовые инструменты, автотовары, бытовую химию, детские товары, спортивный инвентарь.

За счет больших скидок компания рассчитывает не только повысить лояльность клиентов, но и собственный товарооборот. Ведь продажи отдельных товарных групп в период Черной пятницы могут расти в 2-3 раза.

Более подробно с условиями акции на Black Friday 2021 можно будет ознакомиться на странице https://epicentrk.ua/actions/chernaya-pyatnitsa.html . При этом в компании отмечают, что Черной пятницей акционные предложения в Эпицентре не закончатся, ведь вслед за ней наступает любимая акция украинцев "Честная выгода".