Более 20 художников и работы Александра Архипенко: галерея Art Ukraine открывает выставку "Independent. Независимые. Больше, чем скульптура"

22 августа Art Ukraine Gallery открывает для посетителей масштабный выставочный проект "INDEPENDENT. Независимые. Больше, чем скульптура", который объединит более 20 украинских художников разных поколений. Их становление, творческий расцвет или первые шаги в искусстве приурочены к важной исторической вехе – обретению и укреплению независимости Украины.

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"Независимость – это ощущение внутренней свободы и бесконечности. Когда дух не скован оковами чужих догм, а ты чувствуешь, что все границы существуют лишь в твоей собственной голове. Независимость не имеет единой формы. Так же, как визуальное искусство и скульптура", – отмечает основательница и куратор Art Ukraine Gallery Наталья Заболотная.

Экспозиция проекта выходит за рамки традиционного представления о пластике. Бронза и камень вступают в диалог с живописью, графикой, керамикой, зеркальными поверхностями, арт-объектами и инсталляциями.

Это иная парадигма восприятия искусства, в которой живопись покидает плоскость, скульптура – пьедестал, а пространство, свет и пустота становятся полноценными материалами произведения.

Проект говорит о независимости как о праве автора самостоятельно определять свой художественный язык. Уязвимость здесь не является слабостью: открытая, фрагментированная или обнажённая до каркаса форма превращается в живой архив опыта и инструмент сопротивления. Это искусство тех, кто состоялся вопреки всему и продолжает творить во время полномасштабного вторжения.

Исторической и концептуальной основой экспозиции является Александр Архипенко – родившийся в Киеве реформатор современной скульптуры, чьи пластические открытия изменили мировое представление об объеме и пространстве. Он превратил пустоту, вогнутость, движение и цвет в активные составляющие формы.

Представленная в Art Ukraine Gallery частная коллекция работ Александра Архипенко станет редкой для Киева возможностью познакомиться с творчеством художника мирового масштаба. Современные авторы предстают не как буквальные последователи Архипенко, а как наследники заложенной им свободы – права менять правила искусства.

Одной из кульминационных работ выставки станет "Послеобраз. Отскок" Артема Волокитина – масштабная живописная инсталляция размером 500 × 500 см. Монументальная композиция состоит из семи фрагментов, которые нарушают плоскость и выходят в архитектуру зала.

Зеркальные работы Надежды Полевич вовлекают в структуру произведения самого зрителя, сакрализуя его внутренний потенциал добра. Живопись Татьяны Малиновской становится физическим архивом человеческого присутствия, а в произведениях Эльмиры Шемсидиновой эмоциональный взрыв сочетается со строгой математической системой.

В серии "Сад" Елена Шибунова через гипс, строительную сетку, отпечатки гильз и старинных вышитых рушников переосмысливает украинское Древо жизни как образ памяти и неистребимого продолжения.

Важной частью проекта станет благотворительная платформа в поддержку бойцов Третьего армейского корпуса и украинских детей, получивших ранения в результате войны.

Украинский скульптор Владимир Сай создал масштабную композицию – символическую победоносную армию воинов-защитников. Работа будет представлена в качестве благотворительного лота в поддержку Третьего армейского корпуса, в рядах которого художник сейчас защищает Украину.

Еще одним особенным лотом станет картина "Ukrainian Breakthroughs" американского художника Стивена В. Бенкса – доктора философии и почетного профессора биологических наук из Луизианы. Автор передал работу для сбора средств в поддержку раненых украинских детей. Её смысловым продолжением является написанное художником стихотворение "Deep Russian Shame" – прямое осуждение российской агрессии, разрушения украинских городов и глобальных последствий войны.

"Страна без культуры – это всего лишь территория, а территорию очень легко захватить. Украина непобедима, ведь мы – страна высокого художественного стиля, который является квинтэссенцией нашего культурно-цивилизационного генокода. "Независимые" – это те, кто состоялся вопреки всему и продолжает творить историю украинского искусства в разгар полномасштабного вторжения. Мы сильны, мы свободны, мы непокоренные. Украина была, есть и будет!" – подчеркивает Наталья Заболотная.

Работы более 20 участников проекта формируют многоголосый культурный ландшафт Украины, которая, несмотря на войну, продолжает оставаться свободной, независимой и самобытной страной.

"Сегодня Art Ukraine Gallery – это больше, чем галерея. Это место силы, которое возвращает оптимизм и жажду жизни, вдохновляет и исцеляет", – подытоживает Наталья Заболотная.

Выставка продлится с 22 августа по 4 октября 2026 года.

Art Ukraine Gallery, Киев, Днепровский спуск, 1

Ежедневно с 09:00 до 21:00.