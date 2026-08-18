Более 20 художников и работы Александра Архипенко: галерея Art Ukraine открывает выставку "Independent. Независимые. Больше, чем скульптура"
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22 августа Art Ukraine Gallery открывает для посетителей масштабный выставочный проект "INDEPENDENT. Независимые. Больше, чем скульптура", который объединит более 20 украинских художников разных поколений. Их становление, творческий расцвет или первые шаги в искусстве приурочены к важной исторической вехе – обретению и укреплению независимости Украины.
"Независимость – это ощущение внутренней свободы и бесконечности. Когда дух не скован оковами чужих догм, а ты чувствуешь, что все границы существуют лишь в твоей собственной голове. Независимость не имеет единой формы. Так же, как визуальное искусство и скульптура", – отмечает основательница и куратор Art Ukraine Gallery Наталья Заболотная.
Экспозиция проекта выходит за рамки традиционного представления о пластике. Бронза и камень вступают в диалог с живописью, графикой, керамикой, зеркальными поверхностями, арт-объектами и инсталляциями.
Это иная парадигма восприятия искусства, в которой живопись покидает плоскость, скульптура – пьедестал, а пространство, свет и пустота становятся полноценными материалами произведения.
Проект говорит о независимости как о праве автора самостоятельно определять свой художественный язык. Уязвимость здесь не является слабостью: открытая, фрагментированная или обнажённая до каркаса форма превращается в живой архив опыта и инструмент сопротивления. Это искусство тех, кто состоялся вопреки всему и продолжает творить во время полномасштабного вторжения.
Исторической и концептуальной основой экспозиции является Александр Архипенко – родившийся в Киеве реформатор современной скульптуры, чьи пластические открытия изменили мировое представление об объеме и пространстве. Он превратил пустоту, вогнутость, движение и цвет в активные составляющие формы.
Представленная в Art Ukraine Gallery частная коллекция работ Александра Архипенко станет редкой для Киева возможностью познакомиться с творчеством художника мирового масштаба. Современные авторы предстают не как буквальные последователи Архипенко, а как наследники заложенной им свободы – права менять правила искусства.
Одной из кульминационных работ выставки станет "Послеобраз. Отскок" Артема Волокитина – масштабная живописная инсталляция размером 500 × 500 см. Монументальная композиция состоит из семи фрагментов, которые нарушают плоскость и выходят в архитектуру зала.
Зеркальные работы Надежды Полевич вовлекают в структуру произведения самого зрителя, сакрализуя его внутренний потенциал добра. Живопись Татьяны Малиновской становится физическим архивом человеческого присутствия, а в произведениях Эльмиры Шемсидиновой эмоциональный взрыв сочетается со строгой математической системой.
В серии "Сад" Елена Шибунова через гипс, строительную сетку, отпечатки гильз и старинных вышитых рушников переосмысливает украинское Древо жизни как образ памяти и неистребимого продолжения.
Важной частью проекта станет благотворительная платформа в поддержку бойцов Третьего армейского корпуса и украинских детей, получивших ранения в результате войны.
Украинский скульптор Владимир Сай создал масштабную композицию – символическую победоносную армию воинов-защитников. Работа будет представлена в качестве благотворительного лота в поддержку Третьего армейского корпуса, в рядах которого художник сейчас защищает Украину.
Еще одним особенным лотом станет картина "Ukrainian Breakthroughs" американского художника Стивена В. Бенкса – доктора философии и почетного профессора биологических наук из Луизианы. Автор передал работу для сбора средств в поддержку раненых украинских детей. Её смысловым продолжением является написанное художником стихотворение "Deep Russian Shame" – прямое осуждение российской агрессии, разрушения украинских городов и глобальных последствий войны.
"Страна без культуры – это всего лишь территория, а территорию очень легко захватить. Украина непобедима, ведь мы – страна высокого художественного стиля, который является квинтэссенцией нашего культурно-цивилизационного генокода. "Независимые" – это те, кто состоялся вопреки всему и продолжает творить историю украинского искусства в разгар полномасштабного вторжения. Мы сильны, мы свободны, мы непокоренные. Украина была, есть и будет!" – подчеркивает Наталья Заболотная.
Работы более 20 участников проекта формируют многоголосый культурный ландшафт Украины, которая, несмотря на войну, продолжает оставаться свободной, независимой и самобытной страной.
"Сегодня Art Ukraine Gallery – это больше, чем галерея. Это место силы, которое возвращает оптимизм и жажду жизни, вдохновляет и исцеляет", – подытоживает Наталья Заболотная.
Выставка продлится с 22 августа по 4 октября 2026 года.
Art Ukraine Gallery, Киев, Днепровский спуск, 1
Ежедневно с 09:00 до 21:00.