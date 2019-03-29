Зеленський позбувся бізнесу в Росії

Кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський позбувся своєї частки в російському кінобізнесі. Він передав її на користь Андрія Яковлєва — автора "Студії Квартал-95".

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA: Перший"). Згідно з даними з реєстру юридичних осіб Кіпру, в компанії Green Family LTD, яка володіє кінобізнесом "кварталівців" у Росії, змінилися засновники.

Володимир Зеленський, який був співзасновником компанії разом зі своїми партнерами по "Кварталу 95" (Андрій Яковлєв, Сергій і Борис Шефіри), а також соратником Ігоря Коломойського Тимуром Міндічем (через компанію Appex International LTD), вийшов з бізнесу.

Зараз частки у Green Family LTD розподілені так: Андрій Яковлєв — 400 євро, Борис Шефір — 300 євро, Сергій Шефір — 300 євро, Appex International LTD Тимура Міндіча — 1000 євро.

Однак ще на початку року частки розподілялися інакше: Андрій Яковлєв — 100 євро, Борис Шефір — 300 євро, Сергій Шефір — 300 євро, Володимир Зеленський — 300 євро, Appex International LTD Тимура Міндіча — 1000 євро.

Green Family LTD — засновниця російських компаній "Грін Філмс", "Вайсберг пікчерс" і "Платінумфільм". Вони продовжують працювати у Москві.

Таким чином, роблять висновок журналісти, "кварталівці" не припинили вести бізнес у Росії, проте роблять це без свого лідера — Володимира Зеленського.

Як писав OBOZREVATEL, раніше ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський не задекларував 15-кімнатну віллу на узбережжі італійського курорту Форте-дей-Мармі.

Згодом юристи роз'яснили: якщо кандидат у президенти не живе в нерухомості, яка належить його компанії, або не має на неї прямих прав (наприклад, не орендує у своєї компанії), віллу дійсно можна було не вказувати у декларації.

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