В Украине реестр избирателей переполнили "мертвые души": названа причина

Государственный реестр избирателей в Украине заполнен гражданами, которые уже умерли, из-за несвоевременной подачи информации о них в соответствуюший орган.

Такое объяснение дали в реестре в ответ на то, что в списках более, чем 35 с половиной миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, насчитывается чуть больше трех миллионов тех, кого нет в живых. Об этом идет речь в сюжете "ТСН".

При этом, по адресу прежнего места жительства уже покойных людей продолжают поступать приглашения на выборы.

Цензор.НЕТ

В ответ на просьбу киевлянина Евгения Смоликова исключить родственника, который умер 10 лет назад, в реестре отреагировали отказом и объяснили причину распространенного явления.

"С первого по 5 число каждого месяца нам подают соответствующие сведения, также отдел смерти. Они подают эти сведения с печатью и подписью. На их основании мы вносим изменения в реестр", – ответили в ведомстве.

"Если ошибочно много лет назад нам отдел смерти не подал это заявление, то мы не могли соответствующие изменения внести, и если к нам не обратился родственник избирателя лично и официально, то мы тоже не имеем права", – добавили в Госреестре.

Примечательно, что из-за сложной процедуры, "мертвые души" не успеют исключить и к выборам президента 31 марта 2019 года.

В гражданской сети "Опора" напомнили об опасности таких фальсификаций. "Выдача документов сейчас может произойти без предъявления паспорта, что приводит к фальсификации процесса. До 5 лет может получить член комиссии и до 3 лет заключения может получить человек, который проголосовал за другого", – подчеркнула координатор Ольга Айвазовская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Вышгороде назначили секретарем избирательной комиссии мертвого человека.

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