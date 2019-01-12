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Выборы президента Украины 2019

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Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
Политолог, директор Центра политических исследований "Пента"Все статьи автора

В Вакарчука не верят: молодые политики поддержали Гриценко

2.2т

Вчера (11 января) произошло выдвижение первого из потенциальных фаворитов предстоящих президентских выборов – Анатолия Гриценко.

Судя по участникам и гостям съезда партии "Гражданская позиция", которая выдвинула А. Гриценко кандидатом на пост Президента Украины, Анатолий Степанович стремится стать главным центром консолидации "демократической оппозиции" (тех, кто против и "Пети" и "Юли", и всех олигархов, а тем более против реванша бывших регионалов).

В Вакарчука не верят: молодые политики поддержали Гриценко

Анатолий Гриценко

Участие в съезде М. Найема, С. Залищук, В. Шабунина и ряда других молодых политиков и общественных активистов косвенно говорит о том, что они мало верят в выдвижение С. Вакарчука (или в его успешную политическую перспективу) и готовы поддержать кандидатуру А. Гриценко.

Полного объединения в этом политическом лагере скорее всего уже не будет. А.Садовый уже зарегистрировался в качестве кандидата на президентских выборах. Разве что в последний момент он снимет свою кандидатуру, если почувствует риск болезненного провала на выборах 31 марта 2019 г. Но пока он борется за собственную политическую перспективу и за шансы своей партии на парламентских выборах.

Анатолию Гриценко надо думать не только про объединение с потенциальными союзниками. У него большие проблемы с эффективностью избирательной кампании. Среди всех фаворитов у него самый слабый и невнятный информационно-пропагандистский сигнал, направленный к избирателям. Если эта ситуация кардинально не изменится в лучшую сторону, он будет обречен на поражение (т.е. не выйдет во второй тур президентских выборов).

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Владимир ФесенкоВладимир Фесенко
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Анатолий Гриценко
Источник
Источник:Facebook Владимира Фесенко
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
У полковника Толи мама мэрзнэ,бо тарыфы нэ пидьёмни!А вот не пробовал этот небритый полковник маму забрать к себе в особняк или,в какую из многочисленных квартир в Киеве?Лучше уж клоун нежели этот коробейник от армии!
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Лютый Вадим
Лютый Вадим
ОнотолЕ , а почему ты ни разу не был на фронте , почему отказался работать в РНБО в 2014 г и ответь наконец -то на вопрос - ОТКУДА ДЕНЬГИ НА ТЫСЯЧИ БИЛБОРДОВ ?? Кто дал ?
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dichting olga
dichting olga
В 2009-м Гриценко поддержал "Анти-фа",которые убили одесского студента Максима Чайку. На него открыто уголовное дело за незаконную передачу в частные руки земли Минобороны, в результате военные остались без квартир.
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