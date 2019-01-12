Вчера (11 января) произошло выдвижение первого из потенциальных фаворитов предстоящих президентских выборов – Анатолия Гриценко.
Судя по участникам и гостям съезда партии "Гражданская позиция", которая выдвинула А. Гриценко кандидатом на пост Президента Украины, Анатолий Степанович стремится стать главным центром консолидации "демократической оппозиции" (тех, кто против и "Пети" и "Юли", и всех олигархов, а тем более против реванша бывших регионалов).
Анатолий Гриценко
Участие в съезде М. Найема, С. Залищук, В. Шабунина и ряда других молодых политиков и общественных активистов косвенно говорит о том, что они мало верят в выдвижение С. Вакарчука (или в его успешную политическую перспективу) и готовы поддержать кандидатуру А. Гриценко.
Полного объединения в этом политическом лагере скорее всего уже не будет. А.Садовый уже зарегистрировался в качестве кандидата на президентских выборах. Разве что в последний момент он снимет свою кандидатуру, если почувствует риск болезненного провала на выборах 31 марта 2019 г. Но пока он борется за собственную политическую перспективу и за шансы своей партии на парламентских выборах.
Анатолию Гриценко надо думать не только про объединение с потенциальными союзниками. У него большие проблемы с эффективностью избирательной кампании. Среди всех фаворитов у него самый слабый и невнятный информационно-пропагандистский сигнал, направленный к избирателям. Если эта ситуация кардинально не изменится в лучшую сторону, он будет обречен на поражение (т.е. не выйдет во второй тур президентских выборов).
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