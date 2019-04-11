"Церкви не буде без держави": Епіфаній звернувся з потужним закликом через вибори

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній закликав провести другий тур виборів президента демократично.

Про це він заявив під час візиту у Львів, зазначивши, що церква відіграє важливу роль у державотворенні, передає "Прямий".

"Церква відіграє важливу роль у державотворенні. Якщо ми матимемо свою потужну єдину помісну православну церкву, то це буде тією духовною основою, тим фундаментом, на якому ми будуватимемо свою незалежну українську державу. Не буде держави — не буде української церкви. Це взаємопов'язані речі", — сказав він.

"Ми молимося і віримо, що Господь все зробить так, що ці вибори пройдуть мирно, спокійно і демократичним способом. Ми оберемо главу української держави і збережемо той курс, у якому рухаємося вже не тільки останні п'ять років, а й у цілому майже три десятиліття", — додав Епіфаній.

Глава ПЦУ Епіфаній

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше митрополит Епіфаній розпорядився проводити в усіх храмах молитви про справедливі вибори президента.

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