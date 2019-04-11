МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Церкви не буде без держави": Епіфаній звернувся з потужним закликом через вибори

2.6тЧитати матеріал російською

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній закликав провести другий тур виборів президента демократично.

Про це він заявив під час візиту у Львів, зазначивши, що церква відіграє важливу роль у державотворенні, передає "Прямий".

"Церква відіграє важливу роль у державотворенні. Якщо ми матимемо свою потужну єдину помісну православну церкву, то це буде тією духовною основою, тим фундаментом, на якому ми будуватимемо свою незалежну українську державу. Не буде держави — не буде української церкви. Це взаємопов'язані речі", — сказав він.

"Ми молимося і віримо, що Господь все зробить так, що ці вибори пройдуть мирно, спокійно і демократичним способом. Ми оберемо главу української держави і збережемо той курс, у якому рухаємося вже не тільки останні п'ять років, а й у цілому майже три десятиліття", — додав Епіфаній.

Новини
"Потрібен головнокомандувач!" Глава ПЦУ Епіфаній висловився про вибори президента

Глава ПЦУ Епіфаній

Глава ПЦУ Епіфаній

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше митрополит Епіфаній розпорядився проводити в усіх храмах молитви про справедливі вибори президента.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
7
213
Смішно
10
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
мармон. а тебе какая разница? ты никто. с вами в западло иметь дело.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Секта имени петра порошенко уйдет в забвение вместе с ним.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Shatkovsky Nikolay
Shatkovsky Nikolay
Церковь отделена от государства....
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки