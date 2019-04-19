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Выборы президента Украины 2019

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"Публичное неуважение к закону": в КИУ жестко высказались о шоу с Зеленским в "день тишины"

1.3тЧитать материал на украинском

То, что на телеканале "1+1" в "день тишины" будут транслировать телепередачи с участием кандидата в президенты Владимира Зеленского, сложно назвать однозначно нарушением избирательного законодательства.

Об этом в эфире ObozTV заявил аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок. Он объяснил, что это скорее публичное неуважение к закону, но прямой агитации здесь не видно.

"В этих телепередачах не будет людей с плакатами "голосуйте за кандидата такого-то" или какие-то положительные отзывы в его пользу. Хотя мы и понимаем, что там будет за лицо, но по избирательному закону вы не докажете, что это нарушение. По факту да, граждане знают, что видят кандидата", – сказал он.

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По словам аналитика, со стороны Владимира Зеленского было бы правильно, если бы он обратился к телеканалу и попросил не транслировать себя.

"Это была бы хорошая позиция человека, который претендует на пост президента Украины. Такова трансляция – это так же нечестно, как размещать билборды в субботу накануне дня голосования", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЦИК должна рассмотреть обращение о нарушении избирательного законодательства со стороны телеканала "1+1" от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания до начала второго тура выборов.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Денис Рыбачок
Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеВыборы ПрезидентаВладимир Зеленскийзеленский
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