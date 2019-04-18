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Скандал вокруг "1+1" из-за Зеленского: в ЦИК озвучили судьбу иска

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Центральная избирательная комиссия должна рассмотреть обращение о нарушении избирательного законодательства со стороны телеканала "1+1" от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания до начала второго тура выборов.

В то же время, как сообщила в комментарии OBOZREVATEL член ЦИК Ирина Ефремова, поступило ли соответствующее обращение в комиссию, пока не известно.

"Сейчас мне не известно, поступило это обращение в ЦИК. Но нужно понимать, что рассмотрение любых вопросов, связанных с выборами, должны закончиться до субботы, потому что это будет день тишины, а 21 апреля начнется голосование", – сказала Ефремова.

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По ее словам, как только обращение будет получено, ЦИК рассмотрит этот вопрос как можно быстрее, после чего решит, отправлять его в суд или нет.

Скандал вокруг "1+1" из-за Зеленского: в ЦИК озвучили судьбу иска

Также Ефремова сообщила, что в четверг, 18 апреля, члены комиссии рассмотрят ходатайство представителей предвыборного штаба Петра Порошенко перенести время проведения дебатов на "Общественном".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне группа "1+1 media" подала в суд на Порошенко после его неожиданного визита во время прямого эфира ток-шоу "Право на власть". Гендиректор Александр Ткаченко заявил, что Порошенко "заработал" на иск от телеканала.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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