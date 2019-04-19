"Публічна неповага до закону": в КВУ жорстко висловилися про шоу із Зеленським у "день тиші"

Те, що на телеканалі "1+1" у "день тиші" будуть транслювати телепередачі за участю кандидата у президенти Володимира Зеленського, складно назвати однозначно порушенням виборчого законодавства.

Про це в ефірі ObozTV заявив аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок. Він пояснив, що це швидше публічна неповага до закону, але прямої агітації тут не видно.

"У цих телепередачах не буде людей із плакатами "голосуйте за кандидата такого-то" чи якісь схвальні відгуки на його користь. Хоча ми і розуміємо, що там буде за обличчя, але по виборчому закону ви не доведете, що це порушення. По факту, так, громадяни знають, що бачать кандидата", – сказав він.

За словами аналітика, з боку Володимира Зеленського було б правильно, якби він звернувся до телеканалу і попросив не транслювати себе.

"Це була б хороша позиція людини, яка претендує на посаду президента України. Бо така трансляція – це так само нечесно, як розміщувати білборди в суботу напередодні дня голосування", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЦВК повинна розглянути звернення про порушення виборчого законодавства з боку телеканалу "1+1" від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення до початку другого туру виборів.

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