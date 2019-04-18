МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Спешить не стоит!" Гройсман высказался о работе с Зеленским-президентом

Читать материал на украинском

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в случае избрания президентом Владимира Зеленского Верховная Рада и Кабинет министров будут с ним работать.

Об этом он сказал журналистам в ходе рабочей поездки в Мариуполь, отметив в то же время, что не стоит спешить и необходимо дождаться результатов выборов, передает "Интерфакс-Украина".

"21-го числа украинские граждане изберут того, кого посчитают нужным, и это будет соответствовать их желанию. Поэтому законно избранный президент будет работать и с парламентом, и с правительством, как и наоборот", — подчеркнул премьер.

Владимир Гройсман

Владимир Гройсман

Гордон

Новости
Дебаты Зеленский — Порошенко: когда и где смотреть

"Страна-то у нас одна, и все ветви власти должны работать на успех Украины", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гройсман скептически отнесся к тому, что экс-министр финансов Александр Данилюк стал советником кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Владимир ГройсманВладимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
7
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения