"Спешить не стоит!" Гройсман высказался о работе с Зеленским-президентом

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в случае избрания президентом Владимира Зеленского Верховная Рада и Кабинет министров будут с ним работать.

Об этом он сказал журналистам в ходе рабочей поездки в Мариуполь, отметив в то же время, что не стоит спешить и необходимо дождаться результатов выборов, передает "Интерфакс-Украина".

"21-го числа украинские граждане изберут того, кого посчитают нужным, и это будет соответствовать их желанию. Поэтому законно избранный президент будет работать и с парламентом, и с правительством, как и наоборот", — подчеркнул премьер.

Владимир Гройсман Гордон

"Страна-то у нас одна, и все ветви власти должны работать на успех Украины", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гройсман скептически отнесся к тому, что экс-министр финансов Александр Данилюк стал советником кандидата в президенты Владимира Зеленского.

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