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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Поспішати не варто!" Гройсман висловився про роботу із Зеленським-президентом

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в разі обрання президентом Володимира Зеленського Верховна Рада і Кабінет міністрів будуть із ним працювати.

Про це він сказав журналістам під час робочої поїздки до Маріуполя, водночас зазначивши, що не варто поспішати і необхідно дочекатися результатів виборів, передає "Інтерфакс-Україна".

"21-го числа українські громадяни оберуть того, кого вважатимуть за потрібне, і це буде відповідати їхнім бажанням. Тому законно обраний президент буде працювати і з парламентом, і з урядом, як і навпаки", — підкреслив прем'єр.

Володимир Гройсман

Володимир Гройсман

Гордон

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"Адже країна у нас одна, і всі гілки влади повинні працювати на успіх України", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гройсман скептично поставився до того, що екс-міністр фінансів Олександр Данилюк став радником кандидата в президенти Володимира Зеленського.

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Особи
Володимир ГройсманВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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