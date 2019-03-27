''Сетка'' на выборах: бывший СБУшник рассказал, как подкупают избирателей

За два дня до президентских выборов в Украине активизируются схемы подкупа избирателей.

Как работают "сетки" на выборах, рассказал в эфире ObozTV экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Мы много раз слышали – "сетка". Задерживают людей, "сетку" в пользу одного из кандидатов, но деньги еще лежат. Выборы на носу – а деньги лежат, большие суммы в сейфе. Они ждут своего времени "Ч", – отметил Ступак.

"Самое "результативное" время – за две ночи до выборов. В эти две ночи всегда происходят самые грязные дела, подкуп людей", – добавил эксперт.

По его словам, "деньги спускаются в самые низы, вплоть до сел, кварталов городов".

"Доверенные люди, которые закреплены за этими территориями, проходятся по квартирам тех людей, которые уже изъявили желание голосовать за этого кандидата. Ночной звонок – здравствуйте, вы же помните о своем обещании? И мы помним. Вы не забудьте завтра... Сколько в квартире проживает, сколько будет голосовать? Четверо? Вот вам на четверых…", – объяснил бывший СБУшник.

facebook.com/LlutsenkoYuri

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Дубно Ривненской области правоохранители задержали местного участника сети подкупа за одного из кандидатов в президенты Украины. У него нашли 2,5 млн грн налички.

В Одесской области правоохранители пресекли попытку подкупа избирателей одним из кандидатов в президенты Украины. Незаконную деятельность правоохранительные органы остановили во время работы дельцов над распределением 1,3 млн грн на будущее вознаграждение подконтрольным членам комиссий и наблюдателям.

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