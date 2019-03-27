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Вибори президента України 2019

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''Сітка'' на виборах: колишній СБУшник розповів, як підкуповують виборців

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За два дні до президентських виборів в Україні активізуються схеми підкупу виборців.

Як працюють "сітки" на виборах, розповів в ефірі ObozTV екс-співробітник СБУ Іван Ступак.

"Ми багато разів чули – "сітка". Затримують людей, "сітку" на користь одного з кандидатів, але гроші ще лежать. Вибори на носі – а гроші лежать, великі суми в сейфі. Вони чекають свого часу "Ч", – зазначив Ступак.

"Набільш "результативний" час – за дві ночі до виборів. У ці дві ночі завжди відбуваються найбрудніші справи, підкуп людей", – додав експерт.

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За його словами, "гроші спускаються в самі низи, аж до сіл, кварталів міст".

"Довірені люди, які закріплені за цими територіями, проходяться по квартирах тих людей, які вже виявили бажання голосувати за цього кандидата. Нічний дзвінок – здрастуйте, ви ж пам'ятаєте про свою обіцянку? І ми пам'ятаємо. Ви не забудьте завтра... Скільки в квартирі проживає, скільки буде голосувати? Четверо? Ось вам на чотирьох...", – пояснив колишній СБУшник.

''Сітка'' на виборах: колишній СБУшник розповів, як підкуповують виборців

facebook.com/LlutsenkoYuri

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Дубно Рівненської області правоохоронці затримали місцевого учасника мережі підкупу за одного з кандидатів в президенти України. У нього знайшли 2,5 млн грн готівки.

  • В Одеській області правоохоронці запобігли спробі підкупу виборців одним з кандидатів у президенти України. Незаконну діяльність правоохоронні органи зупинили під час роботи ділків над розподілом 1,3 млн грн на майбутню винагороду підконтрольним членам комісій та спостерігачам.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Іван Ступак
Місце
Україна
Теги
підкупВыборы 2019вибори в УкраїніВыборы ПрезидентаСБУСлужба безпеки України
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