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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Подкуп избирателей: на Ривненщине задержали агитатора с 2,5 млн налички

6.6тЧитать материал на украинском

В Дубно Ривненской области правоохранители задержали местного участника сети подкупа за одного из кандидатов в президенты Украины.

Об этом на странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, предложив простую арифметическую задачу.

"Если участник всеукраинской сети депутата Д получает от киевского штаба в сумке 2,5 млн грн "черного нала" для победы кандидата Ю в городе с населением в 35 тысяч - то сколько такой наличности планирует потратить штаб Ю для победы в стране с количеством избирателей 35 млн?" - задался он вопросом.

"Если кто-то может ответить на значительно более сложный вопрос: откуда у штаба такие неучтенные в избирательном фонде средства - прошу связаться с следователями ГБР", - добавил Луценко.

Подкуп избирателей: на Ривненщине задержали агитатора с 2,5 млн налички

Facebook Юрия Луценко

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Подкуп избирателей: в Раде сказали, кто будет нести ответственность
Подкуп избирателей: на Ривненщине задержали агитатора с 2,5 млн налички

Facebook Юрия Луценко

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СБУ, вмешательство в выборы президента в Украине, которые состоятся в марте, началось еще в ноябре 2018 года. Была организована целая пирамида, спецслужба раскрыла имена фигурантов скандала.

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Персона
Юрий Луценко
Место
Украина
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Кацапы не несите сюда свои фейки Ваш фюрер Путен запрещает вам розпространять фейки законом Бегом все за пАребрик На свои РосПедерацные сайты
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Марченко Юра
Марченко Юра
Кандидат Ющенко знает что не участвует в выборах президента ,но для смеха решил подкупить своих избирателей
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3
Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Марченко Юра, если у тебя одна извилина и ты из политиков с фамилией на Ю знаешь только Ющенко то тебе надо на эвтаназию. Это не только Ю это еще и женщина.
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Марченко Юра, Шо ты буровиш УКУРОК 😆😆😆
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Алкашенко Пэтро
Алкашенко Пэтро
Поп Рошенко наверняка хотел подкупить укротупорезов!
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Алкашенко Пэтро, ты совсем тупорез? Не понял о ком речь? Хотя кого я спрашиваю то...
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