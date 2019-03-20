Подкуп избирателей: на Ривненщине задержали агитатора с 2,5 млн налички

В Дубно Ривненской области правоохранители задержали местного участника сети подкупа за одного из кандидатов в президенты Украины.

Об этом на странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, предложив простую арифметическую задачу.

"Если участник всеукраинской сети депутата Д получает от киевского штаба в сумке 2,5 млн грн "черного нала" для победы кандидата Ю в городе с населением в 35 тысяч - то сколько такой наличности планирует потратить штаб Ю для победы в стране с количеством избирателей 35 млн?" - задался он вопросом.

"Если кто-то может ответить на значительно более сложный вопрос: откуда у штаба такие неучтенные в избирательном фонде средства - прошу связаться с следователями ГБР", - добавил Луценко.

Facebook Юрия Луценко

Facebook Юрия Луценко

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СБУ, вмешательство в выборы президента в Украине, которые состоятся в марте, началось еще в ноябре 2018 года. Была организована целая пирамида, спецслужба раскрыла имена фигурантов скандала.

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