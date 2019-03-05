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Выборы президента Украины 2019

/Рейтинги кандидатов в президенты Украины 2019

''Каскадный эффект'': социолог спрогнозировал выход Гриценко во второй тур

6.3тЧитать материал на украинском

У лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко есть шансы на выход во второй тур президентской гонки.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал социолог Дмитрий Дмитрук. По его словам, снятие кандидатуры Андреем Садовым должно пойти на пользу рейтингу Анатолия Гриценко.

"Когда мы проводили исследование, значительная часть электората Садового должна перейти к Гриценко. По крайней мере, так должно произойти в идеале. Ну а дальше будем смотреть, ведь процесс объединения только начался... Это интересное начало, но будет ли на практике так же, как и в теории, социологии пока сказать сложно", – подчеркнул Дмитрук.

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Гриценко может выйти во второй тур благодаря Садовому – социолог

Больше шансов у главы "Гражданской позиции" стало после объединения с другими кандидатами, поскольку может начаться "каскадный эффект".

Анатолий Гриценко и Андрей Садовый

Анатолий Гриценко и Андрей Садовый

"Не думаю, что публичное заявление Дмитрия Гнапа о поддержке Гриценко даст существенные голоса. Но, если за ним последуют другие кандидаты, в том числе и Роман Бессмертный, будет мощный сигнал", – уверен Дмитрук.

Как писал OBOZREVATEL, 1 марта Андрей Садовый снял свою кандидатуру в поддержку лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и заявил об его поддержке.

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Medved George
Medved George
Смешно!
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Кушик Стефко
Кушик Стефко
Сергій! Тимошенко не Порошенко і його братва. Там здравомислячі громадяни. Не треба по якійсь окремій особі судити за всіх. А якщо навколо Гриценка об'єднається свідома і патріотично налаштована частина суспільства це буде для України шанс на "оздоровлення". Нехай Бог благословить!
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Medved George
Medved George
Кушик Стефко, Пусть этот панталоний в армию идёт, если забыли то у нас война идёт!
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Сейчас последует лавина "компромата" от Тимошенко. Она не сможет не обосрать еще одного конкурента. Если подкуп избирателей она на Гриценко повестиь не сможет, то приплетет госизмену и развал армии. Более того, для борьбы с проевропейским кандидатом она получит еще солидную сумму из Москвы.
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