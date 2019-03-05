''Каскадный эффект'': социолог спрогнозировал выход Гриценко во второй тур

У лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко есть шансы на выход во второй тур президентской гонки.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал социолог Дмитрий Дмитрук. По его словам, снятие кандидатуры Андреем Садовым должно пойти на пользу рейтингу Анатолия Гриценко.

"Когда мы проводили исследование, значительная часть электората Садового должна перейти к Гриценко. По крайней мере, так должно произойти в идеале. Ну а дальше будем смотреть, ведь процесс объединения только начался... Это интересное начало, но будет ли на практике так же, как и в теории, социологии пока сказать сложно", – подчеркнул Дмитрук.

Больше шансов у главы "Гражданской позиции" стало после объединения с другими кандидатами, поскольку может начаться "каскадный эффект".

Анатолий Гриценко и Андрей Садовый

"Не думаю, что публичное заявление Дмитрия Гнапа о поддержке Гриценко даст существенные голоса. Но, если за ним последуют другие кандидаты, в том числе и Роман Бессмертный, будет мощный сигнал", – уверен Дмитрук.

Как писал OBOZREVATEL, 1 марта Андрей Садовый снял свою кандидатуру в поддержку лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и заявил об его поддержке.

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