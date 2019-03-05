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Вибори президента України 2019

/Рейтинги кандидатів у президенти України 2019

''Каскадний ефект'': соціолог спрогнозував вихід Гриценка до другого туру

6.3тЧитати матеріал російською

У лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка є шанси на вихід до другого туру президентських перегонів.

Про це у коментарі OBOZREVATEL розповів соціолог Дмитро Дмитрук. За його словами, зняття кандидатури Андрієм Садовим має піти на користь рейтингу Анатолія Гриценка.

"Коли ми проводили дослідження, значна частина електорату Садового має перейти до Гриценка. Принаймні, так має статися в ідеалі. Ну а далі будемо дивитися, адже процес об'єднання лише розпочався... Це цікавий початок, але чи буде на практиці так само, як і в теорії, соціології поки сказати складно", — наголосив Дмитрук.

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Більше шансів у глави "Громадянської позиції" стало після об'єднання з іншими кандидатами, оскільки може початися "каскадний ефект".

Анатолій Гриценко та Андрій Садовий

Анатолій Гриценко та Андрій Садовий

"Не думаю, що публічна заява Дмитра Гнапа про підтримку Гриценка дасть суттєві голоси. Але, якщо за ним підуть інші кандидати, зокрема і Роман Безсмертний, буде потужний сигнал", — впевнений Дмитрук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 березня Андрій Садовий зняв свою кандидатуру на підтримку лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка і заявив про його підтримку.

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Medved George
Medved George
Смешно!
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Кушик Стефко
Кушик Стефко
Сергій! Тимошенко не Порошенко і його братва. Там здравомислячі громадяни. Не треба по якійсь окремій особі судити за всіх. А якщо навколо Гриценка об'єднається свідома і патріотично налаштована частина суспільства це буде для України шанс на "оздоровлення". Нехай Бог благословить!
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Medved George
Medved George
Кушик Стефко, Пусть этот панталоний в армию идёт, если забыли то у нас война идёт!
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Сейчас последует лавина "компромата" от Тимошенко. Она не сможет не обосрать еще одного конкурента. Если подкуп избирателей она на Гриценко повестиь не сможет, то приплетет госизмену и развал армии. Более того, для борьбы с проевропейским кандидатом она получит еще солидную сумму из Москвы.
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