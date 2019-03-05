''Каскадний ефект'': соціолог спрогнозував вихід Гриценка до другого туру

У лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка є шанси на вихід до другого туру президентських перегонів.

Про це у коментарі OBOZREVATEL розповів соціолог Дмитро Дмитрук. За його словами, зняття кандидатури Андрієм Садовим має піти на користь рейтингу Анатолія Гриценка.

"Коли ми проводили дослідження, значна частина електорату Садового має перейти до Гриценка. Принаймні, так має статися в ідеалі. Ну а далі будемо дивитися, адже процес об'єднання лише розпочався... Це цікавий початок, але чи буде на практиці так само, як і в теорії, соціології поки сказати складно", — наголосив Дмитрук.

Більше шансів у глави "Громадянської позиції" стало після об'єднання з іншими кандидатами, оскільки може початися "каскадний ефект".

Анатолій Гриценко та Андрій Садовий

"Не думаю, що публічна заява Дмитра Гнапа про підтримку Гриценка дасть суттєві голоси. Але, якщо за ним підуть інші кандидати, зокрема і Роман Безсмертний, буде потужний сигнал", — впевнений Дмитрук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 березня Андрій Садовий зняв свою кандидатуру на підтримку лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка і заявив про його підтримку.

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