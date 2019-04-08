"Пусть меня простят украинцы..." Лукашенко высказался о Порошенко и Зеленском

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что прогнозировать итог выборов президента Украины пока сложно. Однако он склоняется к тому, что победу все же одержит ныне действующий глава государства Петр Порошенко.

Свое мнение лидер Беларуси озвучил в интервью информационному агентству Турции "Анадолу", пишет БЕЛТА.

"Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует — Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко", — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что не будет заниматься аналитикой и сравнивать двух кандидатов. "Одного я очень хорошо знаю. Второго я видел только в кино, как политика его не знаю. Но я вам скажу от жизни: у нас с Порошенко был когда-то общий друг — это Михаил Саакашвили. Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом (Грузии. — Ред.), конституцию поменял, еще что-то — начали с народом заниматься шутками. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах", — вспомнил президент Беларуси.

Александр Лукашенко

"Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали. Он должен сделать все для того, чтобы народ поддержал его", — подчеркнул политик.

Кроме того, он посоветовал украинским избирателям вовсе не идти на выборы, если они хотят проголосовать за кого-то из кандидатов в знак протеста.

"Пусть меня простят украинцы, но хочу им сказать: если не за кого голосовать, то и голосовать не надо. Зачем голосовать за человека, в котором ты не уверен, ведь украинцы такой тяжелый политический путь прошли за последние годы. Они уже наелись непонятных обещаний. Они, уже много раз рискуя, верили политикам и их поддерживали. И все время получалось наоборот", — сказал Лукашенко.

"Последние годы опыт украинского народа — свидетельство тому, что нельзя рисковать. Если уж не получается, если не за кого голосовать — значит, повторные выборы. Мне кажется, это лучше, чем в очередной раз рискнуть, проголосовать, а потом горько каяться десять или более лет", — подытожил он.

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